Polícia prende suspeito no Ceará por troca de material de abuso infantil no Telegram

Um homem de 34 anos investigado por armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantojuvenil foi preso pela Polícia Civil do Ceará, em Tianguá, durante a terceira fase de uma megaoperação nacional coordenada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A ofensiva cumpriu seis mandados de prisão preventiva e oito de busca em diferentes estados do país para desarticular uma rede suspeita de trocar arquivos de exploração sexual de crianças e adolescentes por meio do aplicativo Telegram.

A prisão no Ceará foi realizada no início da noite desta quarta-feira (24) por equipes da Delegacia Municipal de Tianguá. Em seguida, os policiais foram até a residência do suspeito, onde recolheram outro dispositivo eletrônico que será submetido à perícia.

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Segundo a Polícia Civil do Ceará, a análise dos equipamentos poderá auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação de outros possíveis envolvidos. O material apreendido passará por perícia técnica especializada para obtenção de provas.

Operação nacional

A terceira fase da operação é resultado de uma investigação iniciada pela Delegacia de Palmas, no Paraná, conduzida pelo Núcleo de Investigações Qualificadas da Divisão Policial do Interior.

As apurações avançaram após a extração de dados de um celular apreendido com um homem preso na primeira fase da operação, em fevereiro de 2025. A perícia revelou a existência de um grupo que compartilhava material de abuso sexual infantil por meio do Telegram.

Com base nas informações fornecidas pela plataforma, os investigadores identificaram oito suspeitos com domicílio no Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Ceará, Pernambuco e Distrito Federal.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva com apoio das polícias civis dos estados envolvidos. Em Foz do Iguaçu (PR), também houve cumprimento de mandados. Dois investigados não foram localizados e são considerados foragidos.

Nos endereços dos alvos, os policiais apreenderam diversos equipamentos eletrônicos que serão periciados para dar continuidade às investigações.

Apoio nacional e internacional

A operação contou com apoio técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As investigações também tiveram colaboração internacional da Homeland Security Investigations (HSI), agência de segurança dos Estados Unidos.

Histórico da operação

A investigação teve início após a apreensão, em Palmas (PR), de um dispositivo eletrônico com fotos e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes comercializados por aplicativo de mensagens.

Na primeira fase da operação, realizada em fevereiro de 2025, foram presas 10 pessoas e cumpridos 54 mandados de busca em 49 municípios de 19 estados e no Distrito Federal.

Já na segunda etapa, deflagrada em outubro de 2025, outras 14 pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. Na ocasião, foram cumpridos 44 mandados de busca em 18 estados e no Distrito Federal.

A Polícia Civil do Ceará informou que as investigações continuam e reforçou que o combate aos crimes contra crianças e adolescentes é prioridade da instituição. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais das forças de segurança.