Publicação de ódio contra o Nordeste em rede social é investigada em operação da PF

Possível responsável pelo perfil da postagem foi identificado em localização de Fortaleza.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 10:15 (Atualizado às 10:16)
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Legenda: Dispositivos eletrônicos e outros itens da pessoa suspeito foram apreendidos para análise pericial.
Foto: Zamrznuti tonovi / Shutterstock.

Uma publicação em uma rede social de caráter xenofóbico e discriminatório contra a região Nordeste e o estado da Paraíba motivou uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (5).

A pessoa suspeita de ser responsável pelo perfil utilizado no compartilhamento do conteúdo, que defendia que ações violentas fossem realizadas na região, foi identificada como sendo de um endereço de Fortaleza.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no local por equipes da PF. Além da identificação do possível responsável, dispositivos eletrônicos e outros itens foram apreendidos para análise pericial.

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O intuito é confirmar ou não a autoria da postagem criminosa, além de buscar o contexto no qual a publicação foi feito e verificar existência de outros conteúdos de caráter xenofóbico.

A ação fez parte da Operação Humanitas I, que apura prática de crimes de discriminação e incitação ao crime nas redes sociais.

 
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Tecnologia/redes sociais Crimes e Justiça/Xenofobia

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