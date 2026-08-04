Telegram é temporariamente removido da Apple por violar regras contra abuso infantil

A Apple removeu temporariamente o aplicativo de mensagens Telegram da App Store, na noite dessa segunda-feira (3), após uma análise identificar conteúdos que violavam as diretrizes da loja de “proibição de material de abuso sexual infantil”.

Em comunicado ao site 9to5Mac, a empresa afirmou que restaurou o acesso ao aplicativo depois que “o desenvolvedor removeu prontamente o conteúdo e baniu o usuário que o publicou”.

Por meio de um post no X, o aplicativo de mensagens ironizou a situação. "Os relatos sobre a minha morte são muito exagerados”, escreveu o perfil.

Em outra postagem, o Telegram afirmou que, somente em 2026, removeu mais de 337.900 grupos e canais relacionados a material de abuso sexual infantil (CSAM).

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Telegram já saiu do ar antes

Em fevereiro de 2018, o Telegram também foi temporariamente suspenso pela Apple devido a um material o qual o fundador da aplicação, Pavel Durov, classificou na altura como “conteúdo inadequado”.

Cino anos depois, em abril de 2023, a Justiça do Brasil tirou o aplicativo do ar após a plataforma não ter entregue números de telefones de grupo com conteúdo neonazista.

Essa medida foi estabelecida após a investigação sobre o ataque a uma escola em Aracruz, no Espírito Santo, que deixou quatro pessoas mortas e outras 12 feridas. Foi descoberta a interação do assassino com grupos antissemitas.