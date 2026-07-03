Como fazer reserva de nome no WhatsApp? Entenda recurso e saiba se é seguro

Um novo recurso do WhatsApp promete mais privacidade do número de telefone para os usuários, mas tem provocado dúvidas entre as pessoas que usam o aplicativo de mensagens.

O nome de usuário passará a ser uma possibilidade na plataforma e, desde o início desta semana, é possível reservar uma “@” para ser usada quando o recurso for oficialmente lançado.

Segundo material divulgado pelo próprio app, as reservas antecipadas estão ocorrendo para possibilitar a escolha de um nome de usuário favorito para cada uma das 3 bilhões de pessoas que usam o WhatsApp mundialmente.

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O número de telefone seguirá sendo necessário para criar uma conta no aplicativo, mas, com um nome de usuário ativo, ficará “escondido” de qualquer pessoa ou empresa que você enviar mensagem pela primeira vez.

O Diário do Nordeste preparou um guia explicando como reservar o nome, quando a funcionalidade estará disponível de forma oficial no Brasil e se há segurança no uso do recurso.

Como reservar nome de usuário no WhatsApp?

No Brasil, já é possível fazer a reserva do nome de usuário na plataforma. É necessário, antes, atualizar o aplicativo para a versão mais recente.

Acesse “Configurações” no app;

Clique em “Conta”;

Na aba “Sua conta”, clique em “Nome de usuário”;

Clique em “Criar nome de usuário” e insira o @ desejado;

Clique em salvar.

Como excluir ou alterar nome de usuário no WhatsApp?

O uso de nome de usuário no app é opcional. Por isso, é possível optar por excluir o @ caso você tenha criado um, mas não queira mais usar. Além disso, também é possível trocá-lo — lembrando que, uma vez deletado, aquele nome estará disponível para outras pessoas e poderá ficar inutilizável depois.

Acesso “Configurações” no app;

Clique em “Conta”;

Na aba “Sua conta”, clique em “Nome de usuário”;

No topo, à direita, clique em “Editar”;

Clique em “Apagar nome de usuário” e confirme a escolha, caso queira excluir, ou “Mudar nome de usuário” e salve o novo, caso queira alterar.

É possível reivindicar para o WhatsApp o nome de usuário do Instagram ou Facebook? Como?

Sim, mas, segundo o próprio WhatsApp, a opção é preferível para criadores de conteúdo, pequenas empresas e organizações, como forma de manter a presença on-line consistente com o mesmo nome de usuário em diferentes plataformas.

Acesse “Configurações” no app;

Clique em “Conta”;

Na aba “Sua conta”, clique em “Nome de usuário”;

Clique em “Usar nome de usuário do Instagram” ou “Usar nome de usuário do Facebook”;

Abra a Central de Contas e confirme.

É possível controlar quem pode entrar em contato no WhatsApp pelo nome de usuário?

Sim. A ideia do recurso já é limitar as possibilidades de contato, já que as pessoas irão ter que saber o nome de usuário exato para iniciar uma conversa.

No entanto, é possível adicionar outra camada de controle com uma chave ligada ao nome de usuário. Além do @, essa chave é aleatória e pode ser mudada para outra, também aleatória. Uma pessoa que queira falar com você, então, deve saber também a sua chave.

Como gerar uma chave do nome de usuário do WhatsApp?

A funcionalidade, naturalmente, só é possível após criar um nome de usuário.

Acesse “Configurações” no app;

Clique em “Conta”;

Na aba “Sua conta”, clique em “Nome de usuário”;

Clique em “Fale comigo pelo nome de usuário”;

Escolha a opção “Pessoas que sabem minha chave”;

Uma chave aleatória aparecerá e, caso queira, é possível criar outra clicando em “gerar outra chave”, logo abaixo dos números;

Clique em “Salvar chave”.

Se quiser não ter mais chave, basta clicar novamente em “Fale comigo pelo nome de usuário” e mudar para a opção “Todos”.

Quando o nome de usuário de WhatsApp será lançado oficialmente?

Ainda não há data oficial divulgada pelo aplicativo. Na comunicação inicial da novidade, o WhatsApp informou que irá “implementar os nomes de usuário gradualmente nos próximos meses”.

A reserva de nome de usuário é apenas o primeiro passo na concretização do novo recurso e cada pessoa irá receber uma notificação quando ele estiver disponível oficialmente no próprio país.