Apenas 2 cidades cearenses estão entre as 100 mais conectadas do Brasil; veja ranking

Eusébio e Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, são os dois municípios do Ceará entre os 100 mais conectados do Brasil, segundo o Índice Brasileiro de Conectividade (IBC) 2025, estruturado pela Anatel e divulgado na última semana.

A cidade cearense com melhor conectividade é Eusébio, posicionada em 21º lugar no ranking nacional. O município atingiu nota 87,35 e cresceu quatro posições em relação ao levantamento anterior.

Aquiraz é o segundo município mais conectado do Estado e aparece em 100º lugar entre as cidades brasileiras. A cidade evoluiu cinco posições no comparativo com o ranking de 2024.

Fortaleza é a terceira cidade com melhor conectividade. A Capital registrou nota 79,54 e perdeu 12 posições no levantamento nacional.

Em seguida, estão Guaramiranga, Maracanaú e Juazeiro do Norte. Veja as cidades mais conectadas do Ceará:

A posição de destaque de Eusébio e Aquiraz está associada ao alto nível de renda per capita dos municípios, destaca Rodrigo Porto, professor de Telecomunicações da Universidade Federal do Ceará (UFC).

"Você tem uma elevação da renda média, uma população não muito grande e, portanto, o índice de conectividade pode ser entendido também como, proporcionalmente, indicar que a população desse município está bem atendida", explica.

Fortaleza, por outro lado, tem uma disparidade maior entre suas diversas regiões. "Tem uma variação de renda per capita muito grande. E bairros muito bem atendidos, outros com mais carência. Não é surpreendente ficar um pouco atrás desses dois municípios", comenta.

CEARÁ É ESTADO MAIS CONECTADO DO NORDESTE

O Ceará é o estado do Nordeste com melhor nota no Índice Brasileiro de Conectividade. O Estado registrou nota 68 e não teve variação de posição em relação ao ranking anterior.

O Distrito Federal é o ente da federação mais conectado, com resultado 79,10 no índice. Em seguida, estão Santa Catarina, São Paulo e Paraná.

Uma das razões que explica a boa posição do Ceará é o consolidado cinturão digital localizado na Praia do Futuro, em Fortaleza. "É uma estrutura de comunicação óptica pública. Tem 15 anos que ele é operacional, como uma grande espinha dorsal", comenta.

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Além disso, o Estado conta com uma forte rede de provedores locais de pequeno e médio porte, que exercem a função de conexão em pequenos municípios e distritos.

"Temos um serviço de internet de baixa latência, boa estabilidade, com um número razoável de provedores. Temos grandes operadores e médios e pequenos provedores concentrados principalmente no interior do estado", explica.

Para avançar no segmento, Ceará deve reforçar a conectividade em rodovias e algumas comunidades remotas, sobretudo de comunicação móvel, segundo o especialista.

ÍNDICE BRASILEIRO DE CONECTIVIDADE

O Índice Brasileiro de Conectividade considera diversas variáveis, como densidade de acesso de telefonia móvel e acesso a banda larga, percentual da população coberta pelo sinal de 4G, adensamento de estações e grau de competitividade de banda larga fixa e telefonia móvel.

O estudo indicou avanço da conectividade do Brasil em 2025. A média nacional do indicador passou de 52,4 para 55,3 pontos, um crescimento de 2,9 pontos em relação ao ano anterior.

Cerca de 82% das cidades brasileiras registraram evolução nos níveis de conectividade, com destaque para a expansão da cobertura móvel.

O levantamento destaca a relação entre conectividade e desenvolvimento, com tendência de melhores notas conforme a renda per capita. Os municípios turísticos também tendem a ter melhor desempenho.