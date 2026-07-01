Uber Mulher será expandido para todas as cidades do Brasil; saiba como utilizar

A funcionalidade Uber Mulher, responsável por permitir às passageiras da plataforma a solicitação de viagens com motoristas mulheres, foi oficialmente expandida para todo o Brasil. O anúncio foi feito pela Uber na terça-feira (30).

Algumas capitais pelo país já estavam com o recurso disponível, mas a mudança ampliará a função para todas as cidades com cobertura da plataforma.

Segundo o anúncio, ele poderá ser utilizado de três formas e, inclusive, uma delas será a possibilidade de solicitar o Uber Mulher como qualquer outra modalidade de viagens, assim como ocorre com o UberX e o Comfort, por exemplo.

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No caso das corridas de imediato, a opção só ficará disponível durante o dia. O tempo de espera também será considerado e a empresa questionará se a passageira deseja aguardar quando o pedido demorar.

Outra função será a do Reserve, quando as mulheres poderão programar viagem com, no mínimo, 30 minutos de antecedência.

A terceira opção é a de ativar por padrão a preferência por motoristas mulheres. Neste caso, a usuária deve clicar em "Conta" e, logo em seguida, em "Configurações", ativando a opção de "Preferência das mulheres" para "Encontrar viagens quando disponível". Não há garantia, entretanto, de que todas as corridas serão feitas por mulheres.

Conforme a Uber, a expansão representa parte do compromisso de oferecer conforto e segurança para mulheres e pessoas não binárias. Além disso, adolescentes de 12 a 17 anos também poderão usufruir da funcionalidade.