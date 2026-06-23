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Meta, Claro, Vivo e YouTube apresentam instabilidade nesta terça-feira (23)

Instagram, WhatsApp e Facebook apresentaram instabilidade.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 18:52 (Atualizado às 19:01)
capa da noticia
Legenda: Usuários registraram instabilidade na plataforma Downdetector.
Foto: Downdetector.

Plataformas da Meta (Instagram, WhatsApp e Facebook), YouTube, Claro e Vivo apresentaram instabilidade na noite desta terça-feira (23). A intercorrência foi registrada pelo site de monitoramento digital Downdetector.

As instabilidades foram registradas pelos usuários no início da noite: 

  • Instagram: mais de 8 mil relatos, com pico registrado às 18h36;
  • WhatsApp: mais de 1600 relatos, com pico registrado às 18h36;
  • Facebook: mais de 1200 relatos, com pico registrado às 18h38;
  • YouTube: mais de 200 relatos, com pico registrado às 18h38;
  • Vivo: cerca de 200 relatos, com pico registrado às 18h38;
  • Claro: mais de 213 relatos, com pico registrado às 18h37.

Com relação às redes sociais, as reclamações estão relacionadas ao aplicativo móvel, conexão com o servidor e linha do tempo da plataforma.

Já as reclamações sobre as operadoras estão ligadas à internet fixa e internet móvel.

Em atualização.

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