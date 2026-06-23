Meta, Claro, Vivo e YouTube apresentam instabilidade nesta terça-feira (23)

Plataformas da Meta (Instagram, WhatsApp e Facebook), YouTube, Claro e Vivo apresentaram instabilidade na noite desta terça-feira (23). A intercorrência foi registrada pelo site de monitoramento digital Downdetector.
As instabilidades foram registradas pelos usuários no início da noite:
- Instagram: mais de 8 mil relatos, com pico registrado às 18h36;
- WhatsApp: mais de 1600 relatos, com pico registrado às 18h36;
- Facebook: mais de 1200 relatos, com pico registrado às 18h38;
- YouTube: mais de 200 relatos, com pico registrado às 18h38;
- Vivo: cerca de 200 relatos, com pico registrado às 18h38;
- Claro: mais de 213 relatos, com pico registrado às 18h37.
Com relação às redes sociais, as reclamações estão relacionadas ao aplicativo móvel, conexão com o servidor e linha do tempo da plataforma.
Já as reclamações sobre as operadoras estão ligadas à internet fixa e internet móvel.
Em atualização.