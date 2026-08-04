Mulher é presa por vender 'canetas emagrecedoras' ilegais durante operação em Canindé

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante e 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Canindé, nesta terça-feira (4), durante operação para coibir a venda de medicamentos e produtos emagrecedores, conhecidos como “canetas emagrecedoras”.

As investigações tiveram início após uma denúncia encaminhada pela Vigilância Sanitária, que apontava a possível comercialização irregular de medicamentos. A partir disso, a Polícia Civil representou junto ao Poder Judiciário pela expedição de mandados de busca e apreensão. O Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPI Norte) apoiou as diligências.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Pessoal (SSPDS), a mulher foi presa pelos crimes previstos no artigo 273 do Código Penal Brasileiro, que trata da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, e por contrabando, tendo em vista que parte dos medicamentos apreendidos teria sido adquirida no Paraguai.

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Na operação, os policiais civis apreenderam diversos medicamentos para emagrecimento, canetas injetáveis utilizadas para perda de peso, seringas, aparelhos celulares, notebooks, tablet, uma quantia em dinheiro e outros materiais que irão subsidiar o andamento das investigações.

A suspeita foi conduzida para uma unidade da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e apurar a extensão da atividade criminosa.