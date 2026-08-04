Mulher é presa por vender 'canetas emagrecedoras' ilegais durante operação em Canindé

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante e 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Canindé, nesta terça-feira (4), durante operação para coibir a venda de medicamentos e produtos emagrecedores, conhecidos como “canetas emagrecedoras”.
As investigações tiveram início após uma denúncia encaminhada pela Vigilância Sanitária, que apontava a possível comercialização irregular de medicamentos. A partir disso, a Polícia Civil representou junto ao Poder Judiciário pela expedição de mandados de busca e apreensão. O Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPI Norte) apoiou as diligências.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Pessoal (SSPDS), a mulher foi presa pelos crimes previstos no artigo 273 do Código Penal Brasileiro, que trata da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, e por contrabando, tendo em vista que parte dos medicamentos apreendidos teria sido adquirida no Paraguai.
Na operação, os policiais civis apreenderam diversos medicamentos para emagrecimento, canetas injetáveis utilizadas para perda de peso, seringas, aparelhos celulares, notebooks, tablet, uma quantia em dinheiro e outros materiais que irão subsidiar o andamento das investigações.
A suspeita foi conduzida para uma unidade da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e apurar a extensão da atividade criminosa.