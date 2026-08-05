Grupo é preso suspeito de expulsar moradores em Tianguá

Foram presos quatro homens e uma mulher.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 09:48 (Atualizado às 09:49)
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Legenda: Uma das vítimas dos criminosos teve a casa pixada com ordem para deixar o imóvel no prazo de 24 horas.
Foto: Reprodução.

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesta terça-feira (4), suspeitas de integrar uma organização criminosa responsável pela expulsão de moradores em Tianguá, na região da Ibiapaba. 

Uma das famílias vítima dos criminosos teve a casa pixada com ordem para deixar o imóvel no prazo de 24 horas. A mensagem foi atribuída à facção Comando Vermelho (CV).

O grupo, composto por quatro homens e uma mulher, foi preso durante diligências de policiais militares, segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). 

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Histórico

Um dos homens, de 23 anos, possui antecedentes por tráfico de drogas e organização criminosa, enquanto a mulher de 18 anos tem histórico de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. 

Os outros detidos têm 21, 27 e 37 anos. Com o grupo, os policiais apreenderam celulares, que subsidiarão os trabalhos investigativos. 

Os presos foram autuados por integrar organização criminosa e extorsão. A investigação fica a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Tianguá. 

 

 

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