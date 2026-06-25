Cinco pessoas são presas em operação da Polícia Civil contra tráfico no Ceará

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na manhã desta quinta-feira (25), tem como alvos investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico com atuação no Estado.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão em Fortaleza e em Paraipaba, no interior do Ceará.

Entre os presos, dois foram localizados no bairro Passaré e outro no bairro Lagoa Redonda, na Capital. Um mandado de prisão foi cumprido contra um suspeito já recolhido em um presídio do Estado.

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Investigação

A operação é um desdobramento das investigações que resultaram na apreensão de aproximadamente 1,5 tonelada de maconha, realizada em 2025.

Os alvos são apontados como integrantes de um grupo com participação direta na aquisição, receptação, armazenamento e distribuição da carga de entorpecentes apreendida durante a investigação anterior.

Segundo a Delegacia de Narcóticos (Denarc), parte dos investigados integrava o consórcio responsável pela compra da droga, enquanto outros exerciam funções relacionadas à logística e à distribuição dos entorpecentes no Ceará.

Além das prisões, foram apreendidos uma pequena quantidade de drogas, um veículo e uma motocicleta. As investigações seguem com o objetivo de localizar os demais alvos, e identificar outros envolvidos no grupo criminoso.