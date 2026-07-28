Irmão de 'Skidum', chefe do CV foragido no RJ, movimentou R$ 19 mi em dois anos, aponta investigação

Sozinho, Renan Herbert Alencar da Silva, irmão de Carlos Mateus da Silva Alencar, o "Skidum", um dos principais chefes do Comando Vermelho no Ceará (CV), movimentou cerca de R$ 19 milhões para a facção carioca em apenas dois anos. O valor é apontado em investigação no âmbito da operação "Cashback 2", deflagrada pela Polícia Civil (PC-CE) em 2024.

Além do irmão, que trabalhava como motorista de aplicativo e é apontado como um dos principais operadores financeiros do grupo liderado por "Skidum", também são investigadas pelo crime de lavagem de dinheiro a mãe e duas "companheiras" do traficante. As informações estão em documentos obtidos pelo Diário do Nordeste.

Embora não negue as transações, Renan afirmou, em depoimento, que as fez estritamente a pedido do irmão mais velho, sem questionar a origem do dinheiro e sem receber nada em troca. A mãe da dupla, Ruth Leide da Silva Alencar, denunciada por movimentar e se beneficiar do dinheiro ilícito obtido pelos filhos, também nega envolvimento em qualquer crime.

Ruth foi presa em março do ano passado e estava detida na Unidade Prisional Feminina Desembargadora Auri Moura Costa (UPF), em Itaitinga, até maio deste ano, quando foi solta por determinação da Justiça, que acatou um pedido da defesa e substituiu a prisão preventiva da marisqueira por medidas cautelares.

À Polícia, ela alegou que as movimentações atípicas em suas contas, nos valores de R$ 35,6 mil e R$ 28,6 mil, se deveram ao fato de que seu filho, Renan, utilizava seu celular para pagar contas simples de casa, como de energia. Ela também negou ter negociado a compra de um terreno no interior para lavar dinheiro.

Em nota enviada à reportagem, a defesa de Renan e Ruth, representada pelo advogado Roberto Castelo, informou que não irá se manifestar. "Em respeito ao regular andamento do processo e à estratégia de defesa, eventuais esclarecimentos serão prestados oportunamente, no momento processual adequado, sempre pelos meios legais e com observância ao devido processo legal. "A defesa reafirma seu compromisso com a Justiça, com a ampla defesa e com a preservação dos direitos de seus constituintes", concluiu o comunicado.

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Quem é 'Skidum'?

Dono de uma extensa ficha criminal envolvendo múltiplos assassinatos, "Skidum", também conhecido como "Fiel", um dos principais líderes do Comando Vermelho no Ceará, é um dos criminosos cearenses que se escondem nas comunidades do Rio de Janeiro, enquanto segue dando ordens para crimes no Estado onde nasceu.

Uma apuração do Diário do Nordeste dá conta de que ele era pescador no Grande Pirambu, em Fortaleza, e se aproximou do crime em 2014. Já no ano seguinte, foi acusado por um homicídio pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Em 2021, mais recentemente, se tornou líder do CV.

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Grupo movimentou mais de R$ 120 milhões

No total, o grupo liderado por "Skidum" teria movimentado mais de R$ 120 milhões, segundo apurou o Diário do Nordeste. O esquema tinha alcance nacional, com transferências para empresas e fintechs em ao menos 12 estados da federação, e envolvia cerca de 30 pessoas, incluindo familiares do traficante e duas "companheiras" dele.

Quando foi deflagrada a operação "Cashback 2", que investigou o caso, foram bloqueados ainda R$ 15 milhões pertencentes a 77 pessoas físicas e jurídicas.