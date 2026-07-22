Justiça manda soltar ‘Anão do CV’, preso pela PM por suspeita de tráfico de drogas em Pacoti

As drogas estavam escondidas em prateleiras de um estabelecimento comercial.

Escrito por Redação seguranca@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 12:34 (Atualizado às 12:35)
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Legenda: O material apreendido foi levado à delegacia da região.
Foto: Divulgação/PMCE.

Um homem conhecido como 'Anão do Comando Vermelho' foi solto por determinação judicial poucas horas após ser preso em flagrante em posse de drogas, no município de Pacoti, no Interior do Ceará. 

A reportagem apurou que o suspeito de 22 anos, de identidade preservada por não ter antecedentes criminais e não ter o flagrante convertido em prisão preventiva, seria, segundo policiais militares, responsável pela arrecadação e distribuição de dinheiro do tráfico na cidade de Pacoti. 

Com ele foram apreendidas cocaína, crack, trouxinhas de maconha, uma balança de precisão e R$ 20 em espécie. Segundo a Polícia Militar, as drogas já estavam fracionadas para comercialização.

As drogas estavam escondidas entre as prateleiras de um estabelecimento comercial.

DENÚNCIA LEVOU PMS AO LOCAL

Por volta das 11h dessa segunda-feira (20), os policiais receberam denúncia da Inteligência da PM informando que o 'Anão do CV' pilotava uma motocicleta vermelha e trabalhava em uma oficina no centro da cidade de Pacoti, de forma disfarçada para cometer atividades ilícitas.

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Quando o suspeito viu a aproximação dos policiais, chegou a tentar fugir, mas foi abordado ainda dentro da oficina.

"O suspeito foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Guaramiranga. Na unidade, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006", disse a PM.

SOLTURA

Na audiência de custódia, o Judiciário entendeu pela ausência de gravidade da conduta do autuado e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes "para acautelar a ordem pública".

A prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória, com aplicação de medidas, como: comparecer a todos os atos processuais, não mudar de endereço sem comunicar o juízo e proibição de frequentar bares, festas e shows.

O suspeito foi solto ainda na tarde dessa terça-feira (21). 

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