Dupla é indiciada por ter imagens de estupro contra garoto de 13 anos no Ceará

Um homem e uma mulher foram indiciados, nesta terça-feria (21), por possuir imagens do estupro contra um adolescente de 13 anos, praticado por uma mulher de 27 anos no dia 8 de julho, em Aurora, no inteiror do Ceará.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) indiciou os dois com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tipifica a conduta de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, registros (fotos, vídeos ou outros) que contenham cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo menores de 18 anos.

A suspeita de praticar o crime contra o adolescente foi presa preventivamente no último sábado (18). Ela foi indiciada pelo crime supracitado.

O caso está a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aurora, que segue com diligências e oitivas com o intuito de concluir o inquérito.

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SUSPEITA QUERIA PROVOCAR CIÚMES

Segundo apuração do Diário do Nordeste, toda a ação teria sido registrada em vídeo e compartilhada com quem seria um ex-companheiro da suspeita.

O bjetivo seria fazer ciúmes ao destinatário.

Os policiais civis também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita. O aparelho celular foi apreendido pelas autoridades.