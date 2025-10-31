Diário do Nordeste
Imagem mostra mão segurando uma pedra onde há o cobalto no que parece ser um laboratório. Imagem usada em matéria sobre a primeira mina de diamentes no Ceará. Fim da descrição

Opinião

Cidade cearense pode ter a maior ocorrência de ‘ouro azul’ do Brasil; conheça o lugar

Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 13 de Agosto de 2025
A foto está dividida ao meio. De um lado, um pesquisador usando uma luva branca segura um morcego com pelagem marrom-alaranjada, mostrando o corpo inteiro do animal. A imagem ao lado é um close-up do rosto do morcego, destacando seus olhos, focinho e orelhas pretas.

Ceará

Duas novas espécies de morcegos são descobertas no Ceará

Mamíferos foram encontrados em Pacoti e Guaramiranga e se somam às 53 espécies já existentes no Estado

Clarice Nascimento 23 de Julho de 2025
Micro-ônibus da Transpryme fazia a linha entre Fortaleza e Guaramiranga, na região do Maciço de Baturité

Ceará

Micro-ônibus tomba e cai em ribanceira em Pacoti, no Interior do Ceará

Três pessoas ficaram feridas após o acidente, sendo levadas ao hospital de Aracoiaba e para o Instituto Dr. José Frota (IJF)

Redação 13 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Pacoti?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Pacoti?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Imagem de leão empalhado na sala de um museu

Ceará

Com leão africano e crânio de golfinho, Museu de História Natural do CE tem exposição de aniversário

Equipamento de pesquisa e divulgação científica completa 5 anos

Nícolas Paulino 20 de Agosto de 2024
ex-prefeitos

PontoPoder

Ex-prefeitos de pelo menos 16 cidades no Ceará se preparam para disputar prefeituras em 2024

Da Capital a cidades do interior, ex-prefeitos anunciam pré-candidatura em tentativa de voltar ao poder

Alessandra Castro 21 de Março de 2024
Djanira Marinho

Segurança

Professora municipal morre atropelada por ônibus escolar em Pacoti, no Interior do Ceará

Djanira Marinho do Nascimento ensinava na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) São Sebastião

Redação 23 de Novembro de 2023

Região

Saiba quais são as cidades do Ceará que ainda estão em lockdown

Municípios decidiram pelo isolamento social rígido em virtude dos números de contaminação da Covid

André Costa 26 de Abril de 2021

Região

Cidades cearenses que decretaram lockdown tiveram pico de infecções por Covid-19 em abril

Apenas Quixadá não ultrapassou a maior média móvel de casos registrada. Em Baturité, o aumento foi de 138,2% em comparação à primeira onda

André Costa 25 de Abril de 2021
