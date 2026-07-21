CV exigiu renúncia de síndico de prédio na Grande Messejana; três suspeitos foram presos

Três homens ligados à Facção Comando Vermelho (CV) foram presos em flagrante suspeitos de ameaçar moradores e exigir a renúncia do síndico de um condomínio no bairro Guajeru, em Fortaleza. As prisões aconteceram na última quinta-feira (16).

Conforme o auto de prisão, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, o objetivo dos criminosos era substituir o atual síndico por alguém ligado à facção, obrigando assim a venda de bens essenciais, como água e internet, com pessoas ligadas ao CV.

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), entre os presos está um homem, de 39 anos, com antecedentes criminais por extorsão, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Outro suspeito, de 27 anos, possui antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já o terceiro investigado tem 26 anos e não possuía antecedentes.

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Participação dos suspeitos

Ainda conforme o auto de prisão, dois suspeitos eram responsáveis por ameaçar e extorquir os moradores do condomínio, enquanto o terceiro integrava o núcleo operacional do CV, tendo participado diretamente da expulsão do residencial prestadores de serviço não autorizados pela facção. Ele também era um do responsáveis pelo tráfico de drogas na região do Guajeru, na Grande Messejana.

Os três foram autuados pelo crime de integrar organização criminosa ultraviolenta, previsto na nova Lei Antifacção. Os suspeitos foram conduzidos à sede da Draco, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Em seguida, eles foram colocados à disposição do Poder Judiciário.