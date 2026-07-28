Eletricista morre durante expediente em prédio do Ibama, em Fortaleza

Trabalhador foi acionado para realizar a manutenção de um elevador do edifício, quando foi encontrado inconsciente.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 10:14
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Legenda: O óbito foi constatado pela equipe ainda no local.
Foto: Google Maps/ Reprodução.

Um eletricista de 59 anos morreu, nessa segunda-feira (27), enquanto cumpria expediente em um prédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no Bairro de Fátima, em Fortaleza.

Segundo o órgão, o trabalhador foi acionado para realizar a manutenção de um elevador do edifício, quando foi encontrado inconsciente, minutos depois, próximo ao maquinário.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, o Ibama informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros da vítima. O óbito foi constatado pela equipe ainda no local.

A causa da morte ainda não foi informada pelo médico legista responsável.

Ainda conforme o Ibama, o homem, identificado como Sanderlei Dias, havia sido chamado para identificar um problema técnico no elevador da Superintendência do Instituto no Ceará. Ele era eletricista da empresa prestadora de serviços para a instituição.

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Nota de pesar

O Ibama emitiu uma nota de pesar pela morte do trabalhador, informando que o órgão encerrou o expediente e acionou a empresa responsável pelo profissional para a adoção das providências necessárias, incluindo o suporte aos familiares.

"O Ibama manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Sanderlei Dias", diz comunicado da instituição.

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