Eletricista morre após sofrer descarga elétrica no Pecém

Vítima foi socorrida pelo Samu Ceará, mas não resistiu.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 08:39 (Atualizado às 09:18)
capa da noticia
Legenda: Vítima foi eletrocutada enquanto realizava um serviço na CE-155.
Foto: Reprodução.

Um eletricista que prestava serviço para a Enel Ceará morreu após sofrer uma descarga elétrica, na tarde desta terça-feira (21), na localidade de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. 

Ari Júnior Moreira Albuquerque foi eletrocutado enquanto realizava um serviço na CE-155, principal via de acesso ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). 

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e submetida ao procedimento de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) por cerca de 40 minutos, mas não resistiu e morreu no local. 

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Enel lamenta

Em nota, a Enel Distribuição Ceará lamentou o falecimento do eletricista, que era contratado da empresa parceira Cosampa.

A distribuidora informou que está acompanhando o caso e mantém contato com a empresa para que seja prestado todo o apoio necessário à família da vítima.

"As circunstâncias da ocorrência também seguem em apuração pelas autoridades", disse a Enel. 

Veja a nota da Enel Ceará, na íntegra:

A Enel Distribuição Ceará lamenta o falecimento do Ari Júnior Moreira Albuquerque, eletricista da empresa parceira Cosampa, durante um serviço na tarde de hoje (21), na localidade de Pecém, em São Gonçalo do Amarante. A distribuidora informa que está acompanhando o ocorrido e está em contato com a empresa parceira para que seja prestado todo o apoio necessário à família da vítima. As circunstâncias da ocorrência também seguem em apuração pelas autoridades.

 

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