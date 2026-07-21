Aluno atira acidentalmente no próprio pé durante treinamento para delegado no Ceará

Será instaurada apuração administrativa no âmbito da Academia, segundo a AESP/CE.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 20:31
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Legenda: O aluno foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento.
Foto: Reprodução / AESP/CE.

Um aluno disparou acidentalmente contra o próprio pé, nesta terça-feira (21), durante uma aula prática de tiro do Curso de Formação de Delegados da Polícia Civil do Ceará (PCCE), em Fortaleza.

A acidente ocorreu na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE). 

Em nota, a entidade informou que "o atendimento foi prestado de forma imediata pela equipe médica disponibilizada pela Academia, que realizou os primeiros socorros no local". 

Em seguida, o aluno foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento especializado.

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APURAÇÃO ADMINISTRATIVA

A AESP/CE informou ainda que todas as instruções práticas são realizadas em estrita observância aos protocolos de segurança e às normas técnicas aplicáveis à atividade.

O que inclui, ainda de acordo com a entidade, o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além da supervisão permanente de instrutores habilitados, monitores, equipe médica e ambulância de prontidão.

“O fato foi registrado em boletim de ocorrência de natureza não delituosa. Paralelamente, será instaurada apuração administrativa no âmbito da Academia, com o objetivo de esclarecer eventuais outras circunstâncias do ocorrido”, disse a AESP/CE.

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