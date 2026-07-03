Morre segundo eletricista vítima de acidente com caminhões no Crato, no Ceará

José Adailton Campos dos Santos estava internado e faleceu na madrugada desta sexta-feira (3).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 12:23
capa da noticia
Legenda: Veículos colidiram na CE-292, no município do Crato.
Foto: Reprodução.

Subiu para dois o número de mortos decorrentes do acidente envolvendo um caminhão prestador de serviço para a Enel e um caminhão guindaste na CE-292, no Crato, na região do Cariri, na quinta-feira (2). A informação foi confirmada pela Enel Distribuição Ceará, que lamentou o falecimento do segundo colaborador. 

O eletricista José Adailton Campos dos Santos estava internado no Hospital Regional do Cariri e faleceu na madrugada desta sexta-feira (3). O Diário do Nordeste apurou que ele passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu. 

José Adailton era colega do também eletricista Everton Leal Moraes, de 47 anos, que morreu no local do acidente. O caminhão de serviço em que eles estavam foi atingido pelo caminhão guindaste, que estava desgovernado. 

Veja também

Imagem da notícia: Influencer denuncia importunação sexual durante viagem de ônibus no Ceará
Segurança

Influencer denuncia importunação sexual durante viagem de ônibus no Ceará
Imagem da notícia: Dono da fazenda de maconha é preso temporariamente por tráfico e associação para o tráfico
Segurança

Dono da fazenda de maconha é preso temporariamente por tráfico e associação para o tráfico

Terceira vítima permanece internada

Segundo a Enel, o terceiro ocupante do caminhão está estável e segue sob acompanhamento médico. Já o motorista do caminhão guindaste não se feriu. 

A distribuidora informou que está acompanhando o ocorrido e permanece em contato com às famílias das vítimas para que seja prestado todo o apoio necessário.

As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da delegacia regional do Crato. 

Veja nota da Enel, na íntegra:

A Enel Distribuição Ceará lamenta o falecimento dos colaboradores Everton Leal Moraes e José Adailton Campos dos Santos, eletricistas da empresa parceira AP Eletrolight, em decorrência de um acidente de trânsito causado por terceiros, envolvendo um caminhão da empresa parceira, na tarde de ontem (2), no município do Crato. O terceiro ocupante do caminhão está estável e segue sob acompanhamento médico.

A distribuidora está acompanhando o ocorrido e permanece em contato para que seja prestado todo o apoio necessário às famílias das vítimas.

 

Assuntos Relacionados
Acidentes Desastres e Meio Ambiente Municípios/crato Instituicões e Partidos/enel

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Fazenda da maconha: André Fernandes denuncia que Governo enterrou droga e não fez incineração

2

Policial Militar é encontrado morto em motel na BR-222, em Sobral

3

Bilhete apreendido em presídio do CE cita 'guerra necessária' para CV ter controle de 98% em Fortaleza

4

Polícia diz que concluiu destruição de plantação de maconha e que André Fernandes encontrou restos

5

O que diz a lei sobre a destruição de drogas apreendidas no Brasil
Imagem da notícia O que diz a lei sobre a destruição de drogas apreendidas no Brasil
Segurança

O que diz a lei sobre a destruição de drogas apreendidas no Brasil

Fazenda de maconha encontrada em Acopiara, no Interior do Ceará, levantou debates sobre a maneira correta de descartar entorpecentes apreendidos.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Polícia diz que concluiu destruição de plantação de maconha e que André Fernandes encontrou restos
Segurança

Polícia diz que concluiu destruição de plantação de maconha e que André Fernandes encontrou restos

Corporação afirmou que o Corpo de Bombeiros usou uma técnica de cavar valas e queimar a droga.

Matheus Facundo

Imagem da notícia Policial Militar é encontrado morto em motel na BR-222, em Sobral
Segurança

Policial Militar é encontrado morto em motel na BR-222, em Sobral

No local, a composição encontrou o policial militar lesionado por disparo de arma de fogo.

Redação

Imagem da notícia Fazenda da maconha: André Fernandes denuncia que Governo enterrou droga e não fez incineração
Segurança

Fazenda da maconha: André Fernandes denuncia que Governo enterrou droga e não fez incineração

Plantação de droga foi achada pela Polícia Civil no último dia 25 de junho e, desde então, o caso repercute no Ceará.

Matheus Facundo

Imagem da notícia Dono de fazenda onde foram encontrados 290 mil pés de maconha é solto em audiência de custódia
Segurança

Dono de fazenda onde foram encontrados 290 mil pés de maconha é solto em audiência de custódia

Agricultor apresentou laudos médicos e tem uma cirurgia de câncer marcada.

Matheus Facundo

 e 

Emanoela Campelo de Melo

Imagem da notícia Aluguel de R$ 5 mil, cadeados e correntes: o que se sabe sobre a ‘fazenda da maconha’ em Acopiara
Segurança

Aluguel de R$ 5 mil, cadeados e correntes: o que se sabe sobre a ‘fazenda da maconha’ em Acopiara

O agricultor João Holanda Neto, de 59 anos, alega ser inocente.

Emanoela Campelo de Melo