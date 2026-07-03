Morre segundo eletricista vítima de acidente com caminhões no Crato, no Ceará

Subiu para dois o número de mortos decorrentes do acidente envolvendo um caminhão prestador de serviço para a Enel e um caminhão guindaste na CE-292, no Crato, na região do Cariri, na quinta-feira (2). A informação foi confirmada pela Enel Distribuição Ceará, que lamentou o falecimento do segundo colaborador.

O eletricista José Adailton Campos dos Santos estava internado no Hospital Regional do Cariri e faleceu na madrugada desta sexta-feira (3). O Diário do Nordeste apurou que ele passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu.

José Adailton era colega do também eletricista Everton Leal Moraes, de 47 anos, que morreu no local do acidente. O caminhão de serviço em que eles estavam foi atingido pelo caminhão guindaste, que estava desgovernado.

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Terceira vítima permanece internada

Segundo a Enel, o terceiro ocupante do caminhão está estável e segue sob acompanhamento médico. Já o motorista do caminhão guindaste não se feriu.

A distribuidora informou que está acompanhando o ocorrido e permanece em contato com às famílias das vítimas para que seja prestado todo o apoio necessário.

As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da delegacia regional do Crato.

Veja nota da Enel, na íntegra:

A Enel Distribuição Ceará lamenta o falecimento dos colaboradores Everton Leal Moraes e José Adailton Campos dos Santos, eletricistas da empresa parceira AP Eletrolight, em decorrência de um acidente de trânsito causado por terceiros, envolvendo um caminhão da empresa parceira, na tarde de ontem (2), no município do Crato. O terceiro ocupante do caminhão está estável e segue sob acompanhamento médico.

A distribuidora está acompanhando o ocorrido e permanece em contato para que seja prestado todo o apoio necessário às famílias das vítimas.