Influencer denuncia importunação sexual durante viagem de ônibus no Ceará

Em um desabafo publicado nas redes sociais, Scarlate afirmou que entrou em crise de ansiedade.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 09:43
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Legenda: A vítima, identificada como Scarlate Salmito, relatou que embarcou em São Benedito por volta das 22h.
Foto: Reprodução/Instgaram.

Uma mulher de 32 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual durante uma viagem de ônibus interestadual da empresa Guanabara entre São Benedito, na Serra da Ibiapaba, e Fortaleza. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (2), quando um passageiro de 58 anos teria tocado nas partes íntimas da vítima. O suspeito foi preso em flagrante e autuado por importunação sexual na Delegacia Regional de Itapipoca.

A vítima, identificada como Scarlate Salmito, relatou que embarcou em São Benedito por volta das 22h e dormia durante a viagem após tomar um medicamento para enjoo, que provoca sonolência. Segundo ela, o homem que ocupava a poltrona ao lado levantou o apoio que separava os assentos e, em seguida, passou a tocá-la.

Veja relato:

"No reflexo daquela situação, eu reagi batendo nele. Eu bati, comecei a gritar", contou em vídeo publicado nas redes sociais. Ela afirmou ainda que o homem pediu desculpas e, depois, passou a chamá-la de "louca" quando percebeu que ela continuava gritando.

Pedido de ajuda

De acordo com o relato da passageira, ela pediu ajuda aos demais ocupantes do ônibus, mas ninguém teria acionado o motorista. Diante da falta de reação dos passageiros, ela mesma foi até a cabine para denunciar o ocorrido.

O motorista informou que faria uma parada em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Irauçuba. No entanto, ao chegarem ao local, o posto estava fechado.

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Já em Itapajé, durante uma parada, Scarlate avistou uma viatura da Polícia Militar e correu para pedir ajuda. Policiais militares conduziram a vítima e o suspeito até a Delegacia Regional de Itapipoca, onde ambos prestaram depoimento.

Segundo informações da TV Verdes Mares, o homem de 58 anos foi autuado em flagrante por importunação sexual.

Crise de ansiedade

Em um desabafo publicado nas redes sociais, Scarlate afirmou que entrou em crise de ansiedade após o episódio e criticou a falta de apoio que recebeu durante a viagem.

"Eu pedi para chamar o motorista para parar o ônibus. Ninguém reagiu. Ninguém me ajudou. E ali eu vi que eu estava sozinha", relatou.

Ela também fez um apelo para que empresas de transporte reforcem os protocolos de proteção às mulheres durante viagens.

"Eu faço esse vídeo mais como um apelo para que a própria empresa melhore o protocolo de segurança com relação às mulheres e também para avisar outras mulheres que se cuidem como puderem, porque a gente está sozinha. Não viajem à noite com nenhum estranho do lado", disse.

O que diz a Guanabara

Em nota, a Guanabara informou que lamenta o relato da passageira e repudia qualquer forma de assédio ou violência.

A empresa afirmou que possui protocolos específicos para situações dessa natureza e que orienta seus motoristas a adotarem imediatamente as medidas necessárias para preservar a segurança da vítima e dos demais passageiros.

Segundo a empresa, foram adotados procedimentos para encaminhar a passageira à autoridade policial e para afastar o suspeito da vítima até a chegada à delegacia.

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