Dono da fazenda de maconha é preso temporariamente por tráfico e associação para o tráfico

O homem já possui antecedentes por receptação e foi colocado à disposição da Justiça.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 19:46
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Legenda: Ao todo, foram encontrados no local cerca de 160 mil pés de maconha em fase de cultivo.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Um homem de 59 anos, proprietário do terreno onde foram encontrados 290 mil pés de maconha, em Acopiara, no Interior do Ceará, foi preso temporariamente nesta quinta-feira (2), durante as investigações dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Após os procedimentos cabíveis, o homem, que já possui antecedentes por receptação, foi colocado à disposição da Justiça. Diligências e oitivas seguem em andamento com a finalidade de elucidar o fato. 

“A PCCE ressalta que outras informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais”, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

SOBRE A OPERAÇÃO.

A PCCE localizou na última quinta-feira (25) a plantação de maconha com cerca de 290 mil pés da planta, escondida em uma área isolada no município de Acopiara. A plantação se estendia por uma área de aproximadamente três hectares, o equivalente a quatro campos da Arena Castelão.

Durante a investigação, aeronaves e drones da PCCE tiveram que sobrevoar o local para medir a área total da plantação. Ao todo, foram encontrados no local cerca de 160 mil pés de maconha em fase de cultivo e outros 130 mil pés já colhidos, totalizando uma estimativa de 290 mil pés da planta.

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CONDUTA DOS POLICIAIS INVESTIGADA

Três dias após a descoberta, o Estado anunciou que a megaoperação seria investigada por suposta falha nos procedimentos de custódia. O objetivo era apurar por que parte do cultivo foi mantido no local, mesmo após a descoberta da plantação na operação.

A informação foi divulgada, a princípio, pela SSPDS, no domingo (28), pelas redes sociais.

Em seguida, a Controladoria Geral de Disciplina do Ceará (CGD) também informou que, por determinação direta do governador Elmano de Freitas (PT), iria instaurar um procedimento disciplinar próprio sobre o caso.

MANIFESTAÇÕES POLÍTICAS E INVESTIGAÇÕES

Pelas possíveis falhas, o tema virou pauta política, sendo explicada por alguns nomes locais. Foi o caso do deputado federal André Fernandes, que publicou um vídeo no local, mostrando que havia pés de maconha ainda na propriedade e sem supervisão.

Na última segunda-feira (29), o Ministério Público do Ceará (MPCE) informou que está acompanhando as investigações relacionadas à descoberta da plantação de maconha. A entidade detalhou que a atuação está ocorrendo no controle externo da atividade policial, em uma atribuição prevista na Constituição Federal.

Na mesma data, o dono e arrendatário da fazenda de maconha foram identificados, segundo a SSPDS. No dia seguinte, o Diário do Nordeste noticiou que o proprietário arrendou o terreno após ficar doente.

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