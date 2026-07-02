Roubo de celulares no Ceará cai 52,4% no primeiro semestre; Estado já recuperou 15,7 mil aparelhos

O roubo de celulares no Ceará caiu 52,4% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. As ocorrências caíram de 8.124 em 2025 para 3.865 entre janeiro e junho de 2026, de acordo com dados revelados pelo Governo do Ceará ao Diário do Nordeste nesta quinta-feira (2).

O índice de furtos também teve queda. As ocorrências do primeiro semestre caíram de 7.911 para 6.609, o que representa uma queda de 16,5% entre o ano passado e este.

Esses indicadores são refletidos também no número de celulares recuperados pelo programa Meu Celular, lançado em 2024 pelo Governo do Estado. Em dois anos de funcionamento, 15.760 aparelhos furtados ou roubados foram devolvidos aos donos.

Somente nesta quinta-feira (2), foram restituídos 1.502 celulares, durante solenidade com presença do governador Elmano de Freitas, do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, do delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sinval Sampaio, entre outras autoridades da Segurança, na sede da Delegacia-Geral da Polícia Civil.

Legenda: Autoridades apresentaram números de celulares recuperados em coletiva. Foto: Denilson Araújo/Ascom SSPDS.

Elmano celebrou o marco atingido pelas atividades do projeto e destacou a redução dos índices de roubo e furto no território cearense. O governador alertou que a população deve sempre registrar a ocorrência e pediu confiança no trabalho da Polícia Civil.

"Povo cearense, as pessoas estão aqui recebendo seu celular de volta. E eu queria aproveitar para pedir a cada cidadão, cada cidadã, que desconfie quando for comprar um celular que seja barato, tome cuidado para não comprar um celular que é resultado de roubo ou de furto, porque ele terá que ser devolvido à polícia para que possa ser entregue a seu dono", alertou.

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O secretário da Segurança, Roberto Sá, reforçou que o trabalho das Forças de Segurança será sempre de "inconformismo", em busca de melhorar os índices criminais e dar mais segurança ao povo cearense.

"O fato é que, se no estado do Ceará houve uma denúncia, só não vai ter como atender se não tiver naquele momento uma unidade para ir ou se houver uma impossibilidade jurídica, ou houver necessidade de sair de um flagrante de uma representação por uma busca apreensão. Fora isso, a gente aciona recurso", garante.

Márcio Gutiérrez, delegado-geral da Polícia Civil, destacou a atuação dos policiais: “O Meu Celular é um programa que nos traz esse momento de entrega, no qual vemos como é importante a gente se preocupar em capturar o criminoso que tirou esse celular do cidadão, mas também buscar recuperar aquele telefone nas mãos de quem quer que seja. Os policiais civis têm feito a diferença”.

Legenda: Vítimas receberam de volta celulares furtados ou roubados. Foto: Denilson Araújo/Ascom SSPDS

Celulares roubados há mais de 3 anos podem ser recuperados

Uma das vítimas que esteve na cerimônia de entrega dos aparelhos recuperados teve o celular roubado em novembro de 2022. Naiara da Silva Lima confessou que não esperava mais recuperar o celular, devido ao tempo corrido, mas se disse satisfeita com a solução do caso.

A mulher relatou ter sido roubada quando parou em um sinal vermelho, "de forma inesperada". Ela relatou que, de prontidão, comprou um novo celular, pois precisava do aparelho para o trabalho, e diz que à época teve prejuízo por conta do crime.

"Tive que comprar com uma certa urgência, mas cheguei a ficar inicialmente na expectativa de que, se encontrasse, eu ficaria mais feliz ainda com um outro aparelho", comentou.

Ela fez Boletim de Ocorrência (B.O), e assim também como o dentista Gustavo Denílson, pôde encontrar o celular. O pré-requisito para conseguir recuperar o aparelho por meio do programa estadual é fazer o B.O, além de ter cadastro no site do Meu Celular.

Gustavo foi vítima de um furto mais recente. Em novembro de 2025, ele teve o celular de modelo iPhone 14 subtraído de seu bolso durante uma festa no Terminal Marítimo, em Fortaleza. Ele relata que, após denunciar o caso, passou por alguns problemas, pois percebeu que os criminosos haviam alterado as senhas de seus aplicativos.

O dentista se disse desmotivado a reaver o bem pessoal, até receber uma mensagem nessa quarta-feira (1º), solicitando que ele comparecesse à Delegacia Geral da PCCE.

Outra vítima de furto, que não se identificou, teve um prejuízo ao ter o celular que usava como comercial do seu estabelecimento furtado no ano passado, em Horizonte, na Grande Fortaleza. "Fiz o B.O. e estou muito feliz em recuperá-lo hoje. O celular vai para o meu filho. Ele está muito feliz, nem imaginava que isso ia acontecer."

Como funciona o Meu Celular?

1°) Fazer o cadastro: o usuário deve criar um perfil em www.meucelular.sspds.ce.gov.br, informando dados pessoais, a marca, modelo, IMEI e nota fiscal (caso ainda tenha) do aparelho comprado ou já utilizado.

2°) Caso seja roubado, furtado ou tenha o aparelho extraviado, o usuário entra no endereço da plataforma e protocola a ocorrência, clicando em um alerta que sinaliza a restrição.

O alerta fica pré-ativado, inicialmente, por 72h, simbolizado pela cor laranja. O usuário deve formalizar um Boletim de Ocorrência com o IMEI, permitindo que o alerta seja convertido para a cor vermelha e assim permaneça até que seja recuperado.

Em qualquer abordagem realizada pela Polícia Militar, caso o alerta esteja ativado, a composição conseguirá identificar a restrição, por meio de um aplicativo cadastrado em smartphones utilizados nas viaturas.

O celular será apreendido e a situação será conduzida à Polícia Civil para os trâmites necessários (prisão, apreensão ou registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência, a depender da situação). O programa Meu Celular conta com tecnologia fornecida pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice).

Fonte: SSPDS