Dono arrendou terreno onde foram encontrados 290 mil pés de maconha no Ceará após ficar doente

O terreno onde foram encontrados 290 mil pés de maconha pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi arrendado pelo empresário e fazendeiro João Holanda Neto em 2025 para um homem que não teve o nome revelado. De acordo com Fabrício Holanda, sobrinho de João, os atos ilícitos não estão relacionados com os negócios da família.

João arrendou o terreno por não ter mais condições de supervisionar o local, após ser diagnosticado com câncer de próstata: "O tio João Neto arrendou para um terceiro, porque adoeceu e encerrou as atividades. Ele não tinha condição nem de tocar mais o gado".

Fabrício Holanda afirmou que seu tio e a família já estão com todas as papeladas sobre o arrendatário e a transação para entregar à Polícia. Até o início da tarde desta terça, ele disse que eles não haviam sido procurados.

O caso da plantação de maconha virou alvo de nova investigação, mas desta vez por conta de possíveis irregularidades na custódia, uma vez que os pés foram flagrados intactos no local dias após serem achados pela Polícia. Nas redes sociais, especulações sobre os donos do terreno chegaram até a família.

A denúncia da suposta falha na investigação foi feita pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE), que foi até o terreno e publicou vídeos nas redes sociais.

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Ex-vereadora foi acusada nas redes sociais

O nome de Luiza Rufino, mãe do fazendeiro e avó de Fabrício, foi um dos nomes citados como a dona, o que, segundo o empresário, não procede. Ele e o primo fizeram um vídeo de pronunciamento.

"Minha avó está de peito aberto e consciência limpa. Tenho muito orgulho dessa pessoa maravilhosa e honesta, que está sendo acusada de um ato que nunca existiu. Ela não anda nessa fazenda há 12 anos", disse o empresário.

Luiza é ex-vereadora, eleita três vezes, e chegou a concorrer como vice-prefeita de Acopiara, na chapa da candidata Fábia Almeida, em 2024.

Nos comentários em seu perfil no Instagram, a idosa tem sido acusada de ser proprietária da droga. "Compra voto com maconha?", comentou uma pessoa.

Polícia Civil já identificou arrendatário

Nessa segunda-feira (30), a PCCE afirmou que identificou o arrendatário do terreno, mas não divulgou mais informações para não comprometer as investigações.

O governador Elmano de Freitas foi presencialmente ao local para supervisionar o terreno e a destruição da droga.