MPCE acompanha investigação após suspeita de falha em custódia de plantio de maconha no CE

O Ministério Público do Ceará (MPCE) está acompanhando as investigações relacionadas à descoberta de uma plantação de maconha na zona rural de Acopiara, no Ceará. Conforme o órgão, a Promotoria de Justiça também está atuando na ocorrência.
Em nota nesta segunda-feira (29), o MPCE detalhou que a atuação está ocorrendo no controle externo da atividade policial, em uma atribuição prevista na Constituição Federal.
A plantação foi localizada na última quinta-feira (25), registrando cerca de 290 mil pés da planta. A área total era de aproximadamente três hectares, o que seria equivalente a "quatro campos do Estádio Castelão".
A situação veio a público no sábado, após o deputado federal André Fernandes (PL-CE) visitar o local do crime. O parlamentar afirmou que a área não havia sido isolada pelas autoridades e registrou que o espaço estava sem qualquer tipo de supervisão.
Ao todo, foram encontrados aproximadamente 290 mil pés da planta no local, sendo:
- Cerca de 160 mil pés de maconha em fase de cultivo;
- Cerca de 130 mil pés já colhidos.
Durante a operação, nenhum suspeito foi encontrado. A investigação segue para definir se a droga pertencia a alguma organização criminosa.
Falha em procedimento de custódia
A megaoperação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está sendo investigada por suposta falha nos procedimentos de custódia.
Conforme informações divulgadas pela Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), no domingo (28), o Estado busca apurar por que parte do cultivo foi mantido no local.
Apesar de parte do plantio ser derrubado por tratores, como demonstrou a SSPDS em publicação feita no Instagram, a maior parte do material não foi confiscada.
O comunicado da SSPDS detalhou que o inquérito de investigação foi instaurado após a receber uma denúncia sobre a atuação policial durante ofensiva.
Apoio na ocorrência
As investigações contam ainda com o apoio do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (Gaesp) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas Sul (Gaeco Sul).
De acordo com o MPCE, os órgãos atuam de forma integrada para garantir a apuração dos fatos.