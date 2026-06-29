MPCE acompanha investigação após suspeita de falha em custódia de plantio de maconha no CE

O Ministério Público do Ceará (MPCE) está acompanhando as investigações relacionadas à descoberta de uma plantação de maconha na zona rural de Acopiara, no Ceará. Conforme o órgão, a Promotoria de Justiça também está atuando na ocorrência.

Em nota nesta segunda-feira (29), o MPCE detalhou que a atuação está ocorrendo no controle externo da atividade policial, em uma atribuição prevista na Constituição Federal.

A plantação foi localizada na última quinta-feira (25), registrando cerca de 290 mil pés da planta. A área total era de aproximadamente três hectares, o que seria equivalente a "quatro campos do Estádio Castelão".

A situação veio a público no sábado, após o deputado federal André Fernandes (PL-CE) visitar o local do crime. O parlamentar afirmou que a área não havia sido isolada pelas autoridades e registrou que o espaço estava sem qualquer tipo de supervisão.

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Ao todo, foram encontrados aproximadamente 290 mil pés da planta no local, sendo:

Cerca de 160 mil pés de maconha em fase de cultivo;

Cerca de 130 mil pés já colhidos.

Durante a operação, nenhum suspeito foi encontrado. A investigação segue para definir se a droga pertencia a alguma organização criminosa.

Falha em procedimento de custódia

A megaoperação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está sendo investigada por suposta falha nos procedimentos de custódia.

Conforme informações divulgadas pela Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), no domingo (28), o Estado busca apurar por que parte do cultivo foi mantido no local.

Apesar de parte do plantio ser derrubado por tratores, como demonstrou a SSPDS em publicação feita no Instagram, a maior parte do material não foi confiscada.

O comunicado da SSPDS detalhou que o inquérito de investigação foi instaurado após a receber uma denúncia sobre a atuação policial durante ofensiva.

Apoio na ocorrência

As investigações contam ainda com o apoio do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (Gaesp) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas Sul (Gaeco Sul).

De acordo com o MPCE, os órgãos atuam de forma integrada para garantir a apuração dos fatos.