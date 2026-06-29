O que se sabe sobre a falha na preservação do local onde a Polícia encontrou plantação de maconha no CE

Uma das maiores operações contra o plantio de maconha dos últimos anos no Ceará agora é alvo de investigação pela Controladoria Geral de Disciplina do Ceará (CGD) e pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), após denúncias de falha nos procedimentos de custódia da ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A plantação, que continha milhares de pés de maconha, ocorreu na última quinta-feira (25).

O caso foi denunciado, no sábado, pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE), que foi ao local, em Acopiara, Interior cearense, e mostrou que o local do crime não foi preservado pelas autoridades e deixado sem nenhuma supervisão.

O parlamentar publicou um vídeo nas redes sociais e destacou a Lei de Drogas, que determina a incineração da droga.

Pela extensão de uma área de aproximadamente três hectares, a plantação seria equivalente a "quatro campos do Estádio Castelão". Aeronaves e drones da PCCE sobrevoaram o local para medir a área.

Segundo a Polícia Civil, ao todo, foram encontrados no local cerca de 160 mil pés de maconha em fase de cultivo e outros 130 mil pés já colhidos.

De quem é o terreno onde a maconha foi achada?

Na sexta-feira (26), a PCCE informou que parte da plantação já havia sido destruída. Não foi divulgado pela Polícia a quem pertence o terreno onde os pés de maconha foram encontrados e não havia ninguém no local. Também não foram feitas prisões relativas à operação.

O Diário do Nordeste solicitou informações sobre a posse do imóvel à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Veja também Segurança Governo investiga conduta de policiais que preservaram plantação de maconha encontrada em megaoperação no CE Segurança Imóvel cercado e casa destelhada: acusado de matar homem enquanto dormia e filmar execução vai a júri Segurança Não é opinião, é crime: denúncias crescem e assassinatos de pessoas LGBTQIAPN+ caem 43% no Ceará

O que disse o Governo do Ceará?

Nesse domingo (28), o Governo do Ceará se posicionou nas redes sociais e informou que uma determinação direta do governador Elmano de Freitas (PT) fez a investigação ser instaurada. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que foi aberto um inquérito.

A pasta pontuou que "será apurada e os responsáveis serão devidamente identificados e punidos dentro da lei".

Já a CGD afirmou que foi "instaurado imediatamente um procedimento disciplinar".

Leia as notas na íntegra

SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informa que determinou imediata instauração de inquérito para investigar, de forma rigorosa, denúncia de falha nos procedimentos na custódia de local de um crime, onde foram apreendidos 290 mil pés de maconha durante operação policial, no município de Acopiara - Área Integrada de Segurança Pública 10 (AIS 10), na última quinta-feira (25). Toda e qualquer falha de procedimento será apurada e os responsáveis serão devidamente identificados e punidos dentro da lei. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, as polícias cearenses apreenderam duas toneladas de drogas, assim como prenderam 859 suspeitos de envolvimento com organização criminosas, o que representa um aumento de 19,1% comparado com o mesmo período do ano passado. Além disso, foram bloqueados mais de 3,3 bilhões de reais do crime por meio de representações da Polícia Civil ao Poder Judiciário.

CGD

A Controladoria Geral de Disciplina do Ceará (CGD) informa que, por determinação do governador Elmano de Freitas, instaurou imediatamente procedimento disciplinar para apurar a conduta dos policiais responsáveis pela preservação do local onde foram encontrados 290 mil pés de maconha, em um sítio no município de Acopiara.