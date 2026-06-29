Imóvel cercado e casa destelhada: acusado de matar homem enquanto dormia e filmar execução vai a júri

Um dos acusados de matar um homem enquanto dormia e ainda filmar a execução deve ir a júri popular, em Fortaleza. Mikael Fernando Pereira de Sousa, o 'MK' , foi pronunciado na última semana pela morte de Anderson Chagas do Nascimento.

A sentença proferida pelos juízes da 6ª Vara do Júri (voltada para julgar crimes contra a vida no contexto das facções criminosas) apontou que há indícios suficientes para levar Fernando ao banco dos réus. A ele são atribuídas as qualificadoras de motivo torpe e crime ocorrido sem chance de defesa para a vítima.

Já Francisco Jailson Silva de Sousa, o segundo acusado pelo crime, foi impronunciado.

Ambos os denunciados seguem respondendo pelo crime de integrar a organização criminosa carioca Comando Vermelho (CV).

As defesas deles não foram localizadas para comentar a decisão e ainda não há data prevista para o julgamento acontecer.

PROVAS

Anderson foi morto a tiros enquanto dormia, na própria residência e, segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), "sem qualquer oportunidade de defesa".

Legenda: Com 'MK' foram apreendidas duas balaclavas. Foto: Reprodução.

A investigação indicou que a vítima estava em uma rede, quando criminosos subiram pelo telhado, destelharam a casa e atiraram contra ele, o atingindo com tiros no peito e na cabeça.

O ataque foi registrado em setembro do ano passado. A execução da vítima se deu como ataque à facção rival.

"No que se refere à motivação, verificou-se ser torpe, consistente em ação da organização criminosa Comando Vermelho-CV visando impor a autoridade e o domínio na região do crime. Nesse contexto, os relatos foram no sentido de que a vítima era residente da Favela do Urubu, região sob o domínio da facção GDE, enquanto os réus são vinculados à organização criminosa rival Comando Vermelho".

Mikael foi preso em flagrante, em posse de objetos usados na ação criminosa. Na época, ele era monitorado por tornozeleira eletrônica.

O GPS do equipamento indicou que ele estava na casa da vítima no dia e horário do crime.

Na época do crime, o delegado Daniel Coelho, da 3ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) afirmou que "as investigações se iniciaram no primeiro dia e identificamos o veículo usado no crime e um tornozelado que estava no local".

IMAGENS DO CRIME

Pelo menos cinco homens teriam participado do ataque, filmado pelo próprio bando.

"Conforme relatado pelas testemunhas ouvidas em juízo, bem como pelas imagens do momento do crime, registradas pelos próprios autores, o acusado Mikael Fernando Pereira de Sousa, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, na posse de diversas armas, cercaram e invadiram o imóvel da vítima, no período da madrugada, com o intuito de ceifar-lhe a vida, em clara conduta perpetrada por organização criminosa, voltada à eliminação de desafetos ou de pessoas".

Anderson chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A Justiça afirma que 'MK' precisa continuar preso, porque ele apresenta risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

Já para o segundo réu, agora impronunciado, foi expedido alvará de soltura.