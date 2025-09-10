Diário do Nordeste
Membro do CV suspeito de invadir casa e participar de execução filmada é preso em Fortaleza

A localização do suspeito foi confirmada pelo GPS da tornozeleira eletrônica que ele usava no dia do crime

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
homicidio bom jardim prisao facção comando vermelho tráfico de drogas
Legenda: A Polícia Civil diz que "a investigação continua com o objetivo de localizar e capturar os demais envolvidos na ação criminosa"
Foto: Reprodução

Um homem de 24 anos suspeito de integrar a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) foi preso em Fortaleza nessa terça-feira (9). Fernando Pereira de Sousa, o 'MK', é apontado como um dos homicidas de um assassinato que foi filmado no último sábado (6).

'MK' e outros cinco faccionados teriam invadido a residência da vítima, rival por integrar a facção Guardiões do Estado (GDE), e matado o homem de 35 anos a tiros no bairro Bom Jardim. O veículo usado na ação criminosa também foi apreendido.

O delegado Daniel Carvalho, da 3ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) afirma que o suspeito usava tornozeleira eletrônica no momento do assassinato: "as investigações se iniciaram no primeiro dia e identificamos o veículo usado no crime e um tornozelado que estava no local".

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que Fernando Pereira já foi preso outras quatro vezes pelo crime de tráfico de drogas e estava solto desde maio de 2024.

BUSCAS

"Foi montada uma operação, realizamos diligências e a prisão aconteceu no bairro Siqueira. Ele foi preso por integrar organização criminosa e homicídio", segundo Daniel Carvalho.

A Polícia Civil diz que "a investigação continua com o objetivo de localizar e capturar os demais envolvidos na ação criminosa" e o veículo usado no crime deve passar por perícia.

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp", conforme a Polícia.

