Ataque criminoso deixa três mortos e um ferido em campo de futebol no Interior do Ceará

Três homens foram mortos a tiros e um quarto ficou ferido, em um ataque criminoso em um campo de futebol, no Município de Choró (a cerca de 160 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará, na noite da última terça-feira (9). Duas vítimas tinham antecedentes criminais. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que "as Polícias Civil e Militar realizam diligências no intuito de identificar a autoria de três mortes registradas nessa terça-feira (9), na cidade de Choró - Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20) do Estado".

As vítimas da tentativa de chacina foram um homem de 37 anos, com passagens pela Polícia por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas; um homem de 20 anos, com duas passagens por homicídio quando adolescente; e outro homem de 20 anos, sem antecedentes criminais.

"Ainda durante a ação, uma quarta pessoa foi lesionada e socorrida. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia de Quixadá", completou a SSPDS.

Conforme testemunhas, as vítimas participavam de um jogo de futebol na Areninha do bairro Carolina, quando foram surpreendidos por homens que invadiram o campo armados e efetuaram os disparos. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.

A SSPDS destacou que a população pode contribuir com as investigações, ao repassar informações pelo número 181, o Disque-Denúncia da Pasta; pelo número de WhatsApp (85) 3101-0181, para o qual podem ser enviadas mensagens, áudios, vídeos e fotografias; ou pelo canal “e-denúncia”, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e anonimato são garantidos pela Secretaria.

Prefeitura lamenta mortes

A Prefeitura Municipal de Choró lamentou as mortes das três pessoas, em postagem na rede social Instagram. "O Governo Municipal de Choró manifesta profundo pesar pelas vítimas do triste acontecimento ocorrido na noite de ontem", diz a nota.

"Neste momento de for, nos solidarizamos com as famílias e amigos, oferecendo nossas orações e apoio diante da irreparável perda. Que Deus conforte os corações enlutados e traga força para enfrentar este momento tão difícil", completa a Prefeitura.