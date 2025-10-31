Diário do Nordeste
Segurança

Justiça mantém prisão de empresário 'laranja' de 'Bebeto do Choró'

Enquanto isso, Bebeto Queiroz segue foragido há 10 meses.

Emanoela Campelo de Melo 24 de Outubro de 2025
bebeto queiroz choro politico esquema compra de votos investigação policia federal

Segurança

Onde está Bebeto Queiroz? Buscas por prefeito eleito alvo de operação da PF ultrapassam nove meses

A defesa do político disse que se manifesta exclusivamente nos autos do processo

Redação 24 de Setembro de 2025
carro apreensao choro tentativa de chacina faccao gde

Segurança

Quem é o empresário e político preso por integrar facção e investigado por tentativa de chacina no Ceará

Três pessoas foram assassinadas e uma quarta sobreviveu ao ataque

Emanoela Campelo de Melo 11 de Setembro de 2025
Foto mostra policial civil de costas, fardado, sem ser identificado. Ao fundo, é possível ver viaturas da Polícia Civil do Ceará

Segurança

Ataque criminoso deixa três mortos e um ferido em campo de futebol no Interior do Ceará

Duas vítimas tinham antecedentes criminais. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria

Redação 10 de Setembro de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Júnior Mano, homem jovem de terno cinza e gravata marrom, está sentado em uma bancada parlamentar, com expressão séria e olhar voltado para o lado. Ele está em um ambiente institucional, na Câmara dos Deputados, com microfones e outros parlamentares ao fundo. A cena transmite um momento de sessão ou reunião formal.

PontoPoder

Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal

Ingrid Campos 17 de Julho de 2025
Deputado federal Júnior Mano

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação da PF mapeia esquema que envolvia pelo menos 12 prefeituras no Ceará

As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)

Luana Barros 10 de Julho de 2025
Montagem com duas imagens lado a lado. À esquerda, a fachada da Prefeitura Municipal de Nova Russas, no Ceará, com letreiro dourado em destaque na parte superior do prédio branco com detalhes verdes. À direita, Giordanna e Júnior Mano posam juntos sorrindo em um ambiente interno que parece ser o plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. A mulher veste blusa branca sem mangas e calça azul-marinho, e o homem está de terno escuro com gravata clara. Ao fundo, há outras pessoas em trajes formais e bandeiras do Brasil.

PontoPoder

Giordanna Mano, prefeita e esposa de Júnior Mano, vê 'fins políticos' em investigação, visando 2026

Júnior Mano é pré-candidato ao Senado e tem sido defendido para o cargo por vários prefeitos

Ingrid Campos e Luana Barros 09 de Julho de 2025
Quatro homens de terno e gravata discursam em plenário, em frente a microfones. Eles estão lado a lado em montagens verticais separadas. O primeiro, à esquerda, tem cabelo grisalho e usa terno azul-marinho com gravata listrada. O segundo tem cabelo castanho ondulado e barba, vestindo terno escuro e gravata vermelha. O terceiro tem cabelo escuro curto e usa terno cinza com gravata rosa. O quarto, à direita, também tem cabelo escuro e veste terno azul-escuro com gravata vermelha. Ao fundo, há bandeiras e o ambiente típico de um parlamento. Da esquerda para a direita: José Guimarães, Eunício Oliveira, Yuri do Paredão e Junior Mano. Fotos em colagem.

PontoPoder

STF autoriza investigação a deputados Guimarães, Eunício e Yury por menção em caso de Júnior Mano

Os parlamentares teriam enviado emendas a Choró e a Canindé, municípios no centro das investigações

Ingrid Campos 08 de Julho de 2025
Junior Mano está de terno escuro e gravata vermelha com estampa geométrica e fala ao microfone durante uma audiência ou sessão formal na Câmara dos Deputados. Ele está sentado à mesa, com um copo de água à sua frente e uma televisão ao fundo exibindo parte de um ambiente institucional. A imagem tem aparência oficial, relacionada a um ambiente político.

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação aponta deputado do CE como 'operador ativo da engrenagem criminosa'

Interlocutores autorizavam a destinação de emendas parlamentares, inclusive de terceiros, para prefeituras previamente cooptadas, mediante "pedágio" de 12% sobre o valor total

Ingrid Campos 08 de Julho de 2025
