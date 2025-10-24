Diário do Nordeste
Justiça mantém prisão de empresário 'laranja' de 'Bebeto do Choró'

Enquanto isso, Bebeto Queiroz segue foragido há 10 meses.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
tentativa de homicidio faccao gde crime bebeto do choro mk politica eleicoes.
Legenda: Maurício é acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de se aliar à facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) para tentar matar um motorista de 'Bebeto do Choró', em um posto de combustíveis, em Canindé.
Foto: Reprodução

Os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiram que o empresário Maurício Gomes Coelho, conhecido como 'MK' deve continuar preso. 'MK' é apontado como 'laranja' de Carlos Alberto Queiroz, o 'Bebeto do Choró', denunciado por lavagem de dinheiro, por integrar grupo criminoso e por tentativa de homicídio.

A defesa do empresário pediu a revogação da prisão preventiva dele com a concessão de prisão domiciliar. O Ministério Público do Ceará (MPCE) se posicionou contra e os magistrados destacaram que "o contexto marcado pelas investigações realizadas dão conta, neste primeiro momento, da sua participação na organização criminosa ora investigada, sendo que sua custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da efetiva periculosidade do agente".

"O fato do requerente ser suspeito de integrar bando criminoso voltado à prática da lavagem de dinheiro, é uma situação que não podemos fechar os olhos, sendo que a manutenção de sua prisão se faz adequada e justificada, a bem da ordem pública e também para desestruturar a aludida organização evitando a arregimentação de novos membros", disseram os juízes.

A defesa alegou que 'MK' tem transtorno depressivo e que o quadro piora em ambiente prisional.

Enquanto o empresário segue preso, Bebeto continua na condição de foragido. Contra o prefeito eleito alvo de operação da Polícia Federal há mandado de prisão em aberto há cerca de 10 meses.

'PRESÍDIO ESPECIAL'

Maurício Gomes chegou a ficar seis meses recolhido em uma espécie de 'presídio especial' no Ceará, voltado para públicos vulneráveis.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que 'MK' chegou à Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes (UP-Imelda), em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 28 de novembro de 2024, por decisão da Comissão de Avaliação de Transferência e Gestão de Vagas (CATVA), da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP). 

A UP-Imelda foi inaugurada em julho de 2016. "O perfil dos internos da unidade são gays, travestis, bissexuais, idosos, cadeirantes e aqueles que respondem à Lei Maria da Penha. Lá, eles recebem atendimento psicossocial, médico, dentre outras atividades pensadas especialmente para esses públicos", descreve o site da SAP, sobre a Unidade.

Apesar de não ter o perfil dos presos da unidade, 'MK' continuou na UP-Imelda até maio de 2025, quando a reportagem questionou a SAP por qual motivo o empresário era custodiado no estabelecimento prisional. 

Ele foi transferido para a Unidade Prisional de Aquiraz (UP-Aquiraz) - antigo Centro de Detenção Provisória (CDP) - em seguida.

SÉRIE DE CRIMES

O empresário Maurício Gomes Coelho foi preso no dia 8 de novembro de 2024, em um condomínio de alto padrão onde morava, no bairro Benfica, em Fortaleza, por suspeita de tentativa de homicídio. 

Na ocasião, foram apreendidos uma pistola 9 milímetros, 12 munições, três rádios comunicadores, dois celulares e um colete balístico, com o suspeito. E ele foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Maurício é acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de se aliar à facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) para tentar matar um motorista de 'Bebeto do Choró', em um posto de combustíveis, em Canindé, no dia da última eleição municipal, 6 de outubro de 2024.

VEJA VÍDEO:

Também foram denunciados pelo MPCE, no processo: Francisco Flávio Silva Ferreira, o 'Bozinho', apontado como um líder da facção GDE na região; Micael Santos Sousa, o 'Teo'; Antônio Daniel Alves Ribeiro, o 'Niel'; Francisco Gleidson dos Santos Freitas; e Tamires Almeida Ribeiro.

LICITAÇÕES

Quando Maurício entrou no mundo das licitações, por meio da empresa aberta em nome dele, MK Serviços em Construção e Transporte Escolar, o ano era 2020 e ele ainda era vigilante. Em 2021, o faturamento da empresa foi modesto, mas nos anos seguintes foi crescendo exponencialmente.

No ano de 2022, o faturamento foi de cerca de R$ 7 milhões. Já em 2023 pulou para R$ 30 milhões e no ano passado chegou a R$ 80 milhões. A reportagem apurou que Maurício Coelho faturou em 2024, somente no município de Canindé, cerca de R$ 5 milhões. 

No dia 5 de dezembro último, 'MK', já preso, foi alvo do cumprimento de outro mandado de prisão preventiva, em uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) contra um esquema criminoso de compra de votos em dezenas de municípios cearenses. 

Ele foi apontado como 'laranja' do então prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz - que está foragido desde então e depois teve o mandato político cassado pela Justiça Eleitoral.

Conforme as investigações policiais, Maurício era um vigilante com rendimento mensal de R$ 2,5 mil, que se tornou empresário proprietário da MK Serviços em Construção e Transporte Escolar, com capital social de R$ 8,5 milhões, que ganhou licitações em diversas prefeituras do Interior do Ceará.

