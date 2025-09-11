Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Quem é o empresário e político preso por integrar facção e investigado por tentativa de chacina no Ceará

Três pessoas foram assassinadas e uma quarta sobreviveu ao ataque

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
(Atualizado às 16:20)
Segurança
carro apreensao choro tentativa de chacina faccao gde
Legenda: Na residência, foram apreendidos: uma pistola calibre 380 com dois carregadores e 38 munições do mesmo calibre; uma munição calibre 38; documentos; equipamentos eletrônicos; três celulares; e um veículo blindado
Foto: Divulgação/PCCE

Dois homens investigados pela tentativa de chacina na cidade de Choró, Interior do Ceará, registrada nessa terça-feira (9), foram presos. Tiago Moraes Abreu, empresário, político e suplente de vereador; e Gabriel Freitas Andrade, servente, são suspeitos de integrar a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) e foram presos logo após as três mortes e uma tentativa de homicídio.

O Diário do Nordeste apurou que policiais civis investigavam o triplo homicídio quando foram até a casa de um dos investigados. Na residência localizaram o empresário e o servente que teriam tentado se desfazer de uma pistola "possivelmente utilizada nos homicídios, de origem criminosa".

teaser image
Segurança

Membro do CV suspeito de invadir casa e participar de execução filmada é preso em Fortaleza

teaser image
Segurança

PM acusado de Chacina do Curió tem júri desmarcado e processo suspenso após alegar insanidade mental

De acordo com documentos obtidos pela reportagem, os suspeitos chegaram a tentar se esconder no quarto e no quintal do imóvel. "Conforme relatórios de investigações acostados aos autos, os autuados integram organização criminosa responsável por diversos delitos no município de Choró".

suplente vereador tiago politico preso facção gde guardiões do estado
Legenda: Tiago seria suspeito de ordenar as mortes após testemunhas terem ouvido ele dizer que as vítimas "estavam de trairagem"
Foto: Reprodução/Redes Sociais

A dupla foi autuada em flagrante pelos crimes de receptação, posse irregular de arma de fogo e organização criminosa.

"Na residência, foram apreendidos: uma pistola calibre 380 com dois carregadores e 38 munições do mesmo calibre; uma munição calibre 38; documentos; equipamentos eletrônicos; três celulares; e um veículo blindado. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Quixadá, onde foram autuados em flagrante", disse a Polícia.

Investigadores pediram a quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos: "A PCCE segue com as investigações para esclarecer os homicídios, confirmar a participação da dupla e identificar outros envolvidos".

Nesta quinta-feira (11), os dois homens passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões convertidas em preventiva e também foi autorizado pela Justiça a quebra do sigilo telefônico dos investigados. 

arma apreensao choro suspeito gde
Legenda: Os suspeitos ainda teriam tentado 'se livrar' da arma
Foto: Divulgação/PCCE

'01 DA FACÇÃO'

Tiago seria suspeito de ordenar as mortes após testemunhas terem ouvido ele dizer que as vítimas "estavam de trairagem". Testemunhas o apontaram também como o homem '01 do tráfico' e da facção Guardiões do Estado (GDE), em Choró.

O político negou ser faccionado e disse que conhecia as vítimas "só de vista". Gabriel também negou participação no crime. As defesas deles não foram localizadas pela reportagem.

Na delegacia, o empresário disse que já foi Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), mas teve o registro cassado devido a um procedimento anterior instaurado contra ele.

Tiago Moraes Abreu foi candidato a vereador em Choró, nas Eleições 2024. Ele recebeu mais de 500 votos e ficou como suplente pelo partido ao qual é filiado, o Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

[ATUALIZAÇÃO às 16h20]

Em nota, o Partido Socialista Brasileiro do Ceará (PSB-CE) disse que "acompanha com preocupação as notícias envolvendo a prisão do suplente de vereador do município de Choró, ocorrida nesta quinta-feira (11/09). O PSB Ceará reafirma seu compromisso com a ética, a legalidade e o respeito às instituições democráticas, valores que orientam a nossa trajetória política e a confiança que recebemos da população cearense".

"Informamos que, na próxima semana, a Executiva Estadual do partido se reunirá junto à Comissão de Ética, já constituída anteriormente, para analisar este e outros casos relacionados a filiados do PSB no estado. A comissão apresentará um parecer oficial, que será divulgado publicamente, reforçando a transparência e a seriedade com que tratamos situações dessa natureza"
PSB

Nas redes sociais, o político costumava postar fotos ao lado de 'Bebeto do Choró', prefeito eleito da cidade de Choró em 2024 e atualmente foragido em uma investigação por suspeita de compra de votos.

ATAQUE EM CAMPO DE FUTEBOL

As quatro vítimas do ataque em Choró estavam em um campo de futebol. Três delas morreram e uma quarta ficou feridas.

As vítimas assassinadas foram um homem de 37 anos, com passagens pela Polícia por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas; um homem de 20 anos, com duas passagens por homicídio quando adolescente; e outro homem de 20 anos, sem antecedentes criminais.

Conforme testemunhas, os homens participavam de um jogo de futebol na Areninha do bairro Carolina, quando foram surpreendidos por criminosos que invadiram o campo armados e efetuaram os disparos. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.

A Prefeitura Municipal de Choró lamentou as mortes das três pessoas, em postagem na rede social Instagram. "O Governo Municipal de Choró manifesta profundo pesar pelas vítimas do triste acontecimento ocorrido na noite de ontem", diz a nota.

"Neste momento de for, nos solidarizamos com as famílias e amigos, oferecendo nossas orações e apoio diante da irreparável perda. Que Deus conforte os corações enlutados e traga força para enfrentar este momento tão difícil", completa a Prefeitura.

