Facções aliadas: membros do PCC e da GDE são condenados a uma pena total de 131 anos de prisão no CE

A Justiça Estadual condenou sete réus, ligados às facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Guardiões do Estado (GDE), a uma pena total de 131 anos e 4 meses de prisão. Os grupos criminosos são aliados no tráfico de drogas no Município de Russas, no Interior do Ceará, segundo a sentença.

Os sete acusados foram condenados pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em decisão da Vara de Delitos de Organizações Criminosas datada do último dia 13 de junho. A condenação foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional da última quarta-feira (18).

Confira as penas individuais:

Ana Camila Oliveira Pereira - 16 anos e 1 mês de prisão;

Carlos Naleson Diógenes - 20 anos e 8 meses de prisão;

Francisca Paula de Souza Queiroz - 22 anos e 6 meses de prisão;

José Wellanyo Fernandes de Oliveira Marques Silva - 20 anos e 8 meses de prisão;

Mickael Santiago da Silva - 19 anos e 3 meses de prisão;

Pedro Izaú Lima Silva - 16 anos e 1 mês de prisão;

Tiago Rodrigues Moura - 16 anos e 1 mês de prisão.

Apesar da condenação à pena de reclusão, a Justiça concedeu a seis réus "o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, por não vislumbrar fundamentos para decreto prisional no presente momento".

A exceção é o réu Carlos Diógenes, que deve cumprir a pena em regime inicial fechado. Segundo a sentença, ele permaneceu foragido (ou seja, com mandado de prisão em aberto) durante todo o processo criminal e a sua prisão é importante "para garantir a ordem pública", pois "há intensa gravidade nas suas condutas".

As defesas de Ana Camila Pereira e Mickael da Silva já informaram à Justiça que vão recorrer da condenação. Nos Memoriais Finais do processo, as defesas dos réus alegaram falta de provas para a condenação dos réus por integrar organização criminosa e ausência de flagrante e de apreensões de drogas com os acusados.

Aliança entre facções criminosas

Investigações da Delegacia Municipal de Russas, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), com apoio de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, descobriram a aliança entre a facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital e a facção cearense Guardiões do Estado, naquele Município.

37 membros do PCC e da GDE em Russas, identificados pela Polícia Civil, foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará. Devido ao grande número de réus, a Justiça desmembrou a ação penal em vários processos.

Conforme os Memoriais Finais do Ministério Público, Carlos Naleson Diógenes, conhecido como 'Gordinho', é o chefe do PCC em Russas, apontado como o principal fornecedor de armas de fogo e de drogas da facção, no Município.

José Wellanyo Silva, o 'Lano', também exerce funções de liderança do PCC, mas é subordinado a 'Gordinho'. Já Ana Camila Pereira, Mickael da Silva, Pedro Izaú Silva e Tiago Moura são executores das atividades criminosas da facção, segundo o MPCE.

Francisca Paula Queiroz é a única acusada deste processo criminal que integra a facção Guardiões do Estado, atuando no tráfico de drogas.

O Ministério Público do Ceará explica que a GDE se uniu ao PCC, em Russas, para a aquisição de armas de fogo e drogas. Alguns membros da facção paulista aderiram ao grupo criminoso cearense para combater facções rivais, o que intensificou a guerra por território para o tráfico de drogas no Município.

"Acrescente-se que 'Lano', apesar de fazer parte da facção PCC, deixa claro que também tem envolvimento com alguns membros da facção GDE, que antes eram PCC e mudaram de lado, mas que continua mantendo os negócios das vendas de entorpecentes com eles", destaca o MPCE.