Após cinco meses de atraso, Hospital Nossa Senhora da Conceição é reinaugurado em Fortaleza

O Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição (HNSC), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, foi entregue nesta segunda-feira (29) um ano e três meses após o fechamento das atividades para reforma. O equipamento iniciará a operação a partir de quinta-feira (2), com escalonamento das atividades.

A unidade hospitalar passou de 80 para 144 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O local, que existe há 30 anos, recebia constantes críticas relacionadas a diversos problemas na estrutura, afetando pacientes e acompanhantes.

De perfil secundário, o hospital do Conjunto Ceará estava funcionando, até a interdição em março de 2025, apenas na área de maternidade. Agora, o local contará também com moderno centro de imagem, com serviços como tomografia e ressonância magnética, salas para cirurgias eletivas e serviço de oftalmologia.

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Estiveram presentes na reinauguração o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, o senador Camilo Santana e a secretária da Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo.

Segundo a chefe da Pasta municipal, cerca de 66% do hospital será aberto nesta semana. "Vai ficar somente algumas áreas de internação para abrirmos em agosto. À medida que o hospital for aumentando a demanda, nós vamos abrindo", detalha Azevedo.

O prédio com cerca de 30 anos quase foi fechado no início de 2025 pelas dificuldades operacionais enfrentadas diante da precariedade da estrutura, que estava funcionando apenas como maternidade. Em março do ano passado, o local foi interditado após avaliação de instalações escassas e insalubres de funcionamento.

Legenda: Número de leitos do hospital passou de 66 para 144. Foto: Fabiane de Paula/SVM.

As obras da unidade hospitalar já tiveram várias datas de reabertura, mas foram todas adiadas. Durante a interdição, os serviços e profissionais foram remanejados temporariamente para os demais hospitais da Rede Municipal de Saúde. Segundo Evandro, esses funcionários irão retornar às atividades no HSNC.

“Esse equipamento estava literalmente as paredes caindo e ali foi uma decisão [de fechar o hospital] muito difícil [...] Estamos agora entregando um novo hospital não só para o Conjunto Ceará, mas para a Granja Lisboa, Granja Portugal, para toda a população dessa região”, completa Leitão.

Maternidade reestruturada

Agora, além de atender as áreas de clínica médica (adulto e pediatria), o setor de obstetrícia foi ampliado e modernizado. Em entrevista coletiva, Padilha afirmou que a unidade passa a contar com um Centro de Parto Normal, focado no cuidado para o parto humanizado. “Desde o parto normal até um parto que possa ser complicado, vai poder resolver aqui”, explica.