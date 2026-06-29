Morre aos 80 anos Oto de Sá Cavalcante, presidente do Colégio Ari de Sá

O empresário Oto de Sá Cavalcante, Diretor-Presidente do Colégio e do Centro Universitário Ari de Sá Cavalcante, morreu neste domingo (28). O falecimento do educador, que foi um dos homenageados com o Troféu Sereia de Ouro do ano passado, foi divulgado em nota de pesar nas redes sociais da instituição de ensino, na manhã desta segunda-feira (29).

O Colégio Ari de Sá, o Centro Universitário Ari de Sá (UNIARI) e a Arco Educação - Fortaleza declaram luto nesta segunda-feira (29) e na terça (30), e suspenderam todas as atividades previstas para esses dias. A causa da morte do empresário não foi divulgada.

"Apaixonado pela educação, Dr Oto acreditava no poder do exemplo, na conquista pelo mérito e na excelência acadêmica. Amante da leitura, líder inspirador, dotado de grande senso de humor, coragem e generosidade, sua trajetória confunde-se com a nossa própria história, tendo moldado não apenas as diretrizes pedagógicas, mas também os valores de acolhimento, ética e excelência que compartilhamos diariamente", diz a nota das instituições.

O empresário deixa esposa, cinco filhos, e sete netos. O local e horário do velório e sepultamento ainda serão informados.

Velório de Oto de Sá Cavalcante será realizado no Teatro Ari de Sá, em Fortaleza

O velório do empresário e educador Oto de Sá Cavalcante será realizado a partir das 21h desta segunda-feira, no Teatro Ari de Sá, localizado na cobertura da unidade Aldeota do Colégio Ari de Sá, na Rua Monsenhor Catão, 1655.

A cerimônia é aberta a familiares, amigos e à comunidade escolar e corporativa para a despedida. De acordo com comunicado divulgado pela família, o culto em homenagem a Oto de Sá Cavalcante será realizado às 15h de terça-feira (30), no mesmo local.

A família também agradeceu as manifestações de carinho recebidas desde o anúncio da morte do empresário. Em nota, destacou as mensagens de solidariedade e as orações enviadas por amigos, colaboradores e integrantes da comunidade escolar.

Quem foi Oto de Sá Cavalcante?

Legenda: Oto de Sá Cavalcante deixa importante legado para a educação. Foto: Thiago Gadelha

Primogênito do professor Ari de Sá Cavalcante (1918-1967), Oto tornou-se educador para dar continuidade ao legado do pai, herdando dele o entusiasmo pelos estudos e pela leitura.

Com apenas 18 anos, o então estudante do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará tornou-se professor de matemática do Ginásio Farias Brito, instituição criada pelo professor Adualdo Batista em 1935 e dirigida pelo sócio Ari de Sá de 1941 a 1967.

Aos 21 anos, ele assumiu a administração da rede de ensino junto à família após o falecimento precoce do patriarca, aos 49 anos, se unindo à diretoria aos 22 anos.

"Foi um grande baque para nós, e eu tive que trabalhar no colégio por causa da morte do papai – de certo modo, para substituí-lo, junto com a nossa família. Nós ficamos trabalhando com o nosso sócio, e aí me apaixonei. Hoje eu tenho um prazer imenso em trabalhar com a educação. A educação é o serviço mais nobre que existe, porque ela forma todo mundo, ela forma todos os profissionais", disse Oto de Sá em entrevista ao Diário do Nordeste, em setembro do ano passado.

Sereia de Ouro

A história de destaque na educação e gestão empresarial do Ceará rendeu a Oto de Sá Cavalcante o Troféu Sereia de Ouro 2025 pelas contribuições à educação do Estado.

Na ocasião, ele falou sobre a surpresa e emoção de receber a comenda. "Sempre disse, e meus familiares sabem disso, que o prêmio mais sério que existe é o Sereia de Ouro. É o prêmio menos sujeito a influências. Então, receber o Sereia de Ouro é a maior homenagem que possa existir no Estado", destacou.

Criado em 1971 pelo chanceler Edson Queiroz e por dona Yolanda Queiroz, o Troféu Sereia de Ouro é uma das mais tradicionais comendas do Ceará, homenageando personalidades que se destacaram em diferentes setores de atuação, contribuindo para o desenvolvimento do Estado.