12 advogados e integrantes de facção são alvos de operação do Ministério Público no Ceará

58 mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos na operação “Mensageiros do Crime”.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Junho de 2026 - 10:43 (Atualizado às 10:43)
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Legenda: Líderes de facções custodiados na Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado do Ceará (UP-Máxima) usavam advogados para mediar comunicações com o ambiente externo, segundo o MPCE.
Foto: Thiara Montefusco / Divulgação.

Uma rede de comunicação estruturada entre organizações criminosas e advogados é investigada na operação “Mensageiros do Crime”, deflagrada na manhã desta terça-feira (30) pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

Conforme apuração da reportagem, 12 advogados foram alvos de mandados de prisão. No total, 58 mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos no escopo da operação.

A ação visa desarticular a estrutura na qual facções utilizavam advogados na intenção de fazer o intermédio de contato e transmissão de ordens entre lideranças presas e o ambiente externo, segundo o MP.

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Os alvos incluem, ainda, líderes de facções que estão custodiados na Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado do Ceará (UP-Máxima). 

Segundo o Ministério Público, os profissionais da advocacia envolvidos “atuavam como elos estratégicos, assegurando a continuidade do fluxo de ordens e alinhamentos com as redes externas, mesmo diante do regime de segurança máxima”.

A operação “Mensageiros do Crime” tem apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), além de ser acompanhada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Ceará).

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