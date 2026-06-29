Dono e arrendatário da fazenda de maconha são identificados, diz SSPDS

A Polícia Civil do Ceará identificou o proprietário e o arrendatário do terreno que abriga a plantação de quase 290 mil pés de maconha em uma zona rural de Acopiara, no interior do Estado. A propriedade foi descoberta na última quinta-feira (25).
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), detalhes da operação serão divulgados "em momento oportuno" para não comprometer o andamento das investigações. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
O governador Elmano de Freitas (PT) foi ao local na tarde desta segunda-feira (29), acompanhado de autoridades da segurança estadual e da administração pública de Acopiara, e acompanhou parte dos trabalhos de destruição da droga.
"Quero parabenizar a todos os policiais civis que, neste Estado, bloquearam mais de R$ 3,3 bilhões de organizações criminosas. E foi o trabalho dessa mesma Polícia Civil que localizou essa área com plantio de drogas do crime organizado. Aqui localizou, aqui está sendo destruído. E a Polícia Civil não sai daqui enquanto não destruir toda essa plantação", disse Elmano.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador citou ainda a denúncia feita recentemente pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE) de que o local do crime não teria sido preservado pela gestão estadual.
“Por que a operação não foi concluída? Quem foi que interferiu e fez com que a operação não fosse concluída?”
"Houve uma denúncia e, no meu entender, a denúncia é muito grave, de que, aqui, teria havido negligência para que o crime pudesse atuar e até levar algum bem daqui. Nós vamos apurar absolutamente tudo. Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. E quero pedir ao deputado que ele tenha a honra de poder, em depoimento, dizer que autoridade teria ligado para suspender o trabalho da Polícia Civil aqui. [...] Nossa determinação é enfrentar o crime de maneira implacável", disse Elmano.
O governador pediu, por fim, que todas as informações sobre o caso sejam repassadas às autoridades, e ressaltou o trabalho das polícias Civil e Militar no enfrentamento ao crime organizado no Estado. "São eles que estão colocando a vida em risco [...] e é com eles que vamos caminhar permanentemente, dando todo o apoio necessário", afirmou o político.
Plantio equivale a 4 campos de futebol
O terreno com cerca de 290 mil pés de maconha foi descoberto pela Polícia Civil na última quinta-feira (25), em uma área isolada em Acopiara, no interior do Ceará. Segundo os investigadores, a plantação se estende por quase três hectares, o equivalente a quatro campos do estádio Castelão, em Fortaleza.
O peso total da droga, porém, ainda não havia sido oficialmente calculado e divulgado até a publicação desta matéria.
Conforme a Polícia Civil, do total de pés de maconha plantados, cerca de 160 mil estavam em fase de cultivo e outros 130 mil já estavam colhidos.
Durante a operação, nenhum suspeito foi encontrado, mas a investigação seguiu e foram localizados o proprietário e o arrendatário do terreno. No entanto, nenhum dos dois teve sua identidade revelada pela Polícia, nem foi dito se a droga pertencia a alguma organização criminosa em específico — embora um acampamento clandestino também tenha sido localizado e o governador Elmano de Freitas tenha comentado, nesta segunda-feira, que os pés pertenciam a facções.
MPCE acompanha o caso
O Ministério Público do Ceará (MPCE) acompanha as investigações relacionadas à descoberta da plantação. Em nota divulgada nesta segunda-feira (29), o órgão detalhou que atua no controle externo da atividade policial.
Isso porque a megaoperação da Polícia Civil é alvo de investigação por suposta falha nos procedimentos de custódia. A própria SSPDS afirmou, no último domingo (28), que apura por que parte do cultivo de maconha foi mantido no local.
As investigações contam com o apoio do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (Gaesp) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas Sul (Gaeco Sul).