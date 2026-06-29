Sargento da PM que atirou em entregador no bairro Papicu é preso em flagrante

Vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 12:22
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Legenda: O caso também é investigado no âmbito administrativo pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário.
Foto: Reprodução.

O sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que atirou em um entregador de aplicativo no bairro Papicu foi preso em flagrante, ainda na noite do domingo (28), horas após a ocorrência. A vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.

A informação foi confirmada pela própria PMCE, em nota enviada à imprensa. Segundo a corporção, o caso aconteceu após um desentendimento ocorrido na Rua Carlos Barbosa

"O policial, que encontra-se afastado por problemas de saúde, foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça", diz o comunicado. 

O caso ainda é investigado no âmbito administrativo pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

 

O que aconteceu? 

Um motociclista foi agredido e baleado pelo policial militar enquanto tentava fazer uma entrega no bairro Papicu, em Fortaleza, na noite deste domingo (28). 

Imagens de câmera de segurança mostram quando o entregador chega a um condomínio residencial na Rua Carlos Barbosa, sendo abordado pelo policial, que é morador do edifício, e que passeava em frente ao imóvel com um cachorro. 

O registro mostra que os dois se falam brevemente, enquanto o entregador se encaminha para a portaria do edifício. Nesse momento, o policial se aproxima e agride a vítima com um soco.

Em seguida, o vídeo mostra que o homem saca a arma e ameaça o entregador, que se afasta e erque as mãos assustado. Na sequência, o homem atira e o motoboy foge a pé. 

Registros compartilhados nas redes sociais mostram que a vítima ficou levemente ferida e acionou a Polícia Militar para reaver a motocicleta, que permaneceu em frente ao endereço. Outros entregadores compareceram ao local para prestar apoio ao colega.

 

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Crimes e Justiça Logradouros/bairro papicu

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