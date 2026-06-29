Um motociclista de aplicativo foi agredido e baleado por um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) enquanto tentava fazer uma entrega no bairro Papicu, em Fortaleza, na noite deste domingo (28). O oficial foi preso em flagrante.

Imagens de câmera de segurança mostram quando o entregador chega a um condomínio residencial na Rua Carlos Barbosa, sendo abordado pelo policial, que é morador do edifício, e que passeava em frente ao imóvel com um cachorro.

O registro mostra que os dois se falam brevemente, enquanto o entregador se encaminha para a portaria do edifício. Nesse momento, o policial se aproxima e agride a vítima com um soco.

Em seguida, o vídeo mostra que o homem saca a arma e ameaça o entregador, que se afasta e erque as mãos assustado. Na sequência, o homem atira e o motoboy foge a pé.

Registros compartilhados nas redes sociais mostram que a vítima ficou levemente ferida e acionou a Polícia Militar para reaver a motocicleta, que permaneceu em frente ao endereço. Outros entregadores compareceram ao local para prestar apoio ao colega.

Motoboy é agredido e baleado por sargento da PM ao tentar fazer entrega no bairro Papicu. pic.twitter.com/rEECCfmf2a — Diário do Nordeste (@diarioonline) June 29, 2026

PM está afastado das funções

Segundo apuração do Diário do Nordeste, o sargento da PM que aparece nas imagens está afastado das funções para tratamento de saúde.

Em nota, a PMCE informou que o oficial foi preso em flagrante e conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi autuado e colocado à disposição da Justiça.

"Após um desentendimento ocorrido em via pública, o policial efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o entregador por aplicativo", destacou o comunicado. Segundo a corporação, a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou que está investigando a ocorrência no âmbito administrativo.