PF apreende 43 kg de cocaína escondidos em navio no Porto do Mucuripe

Embarcação integra uma rota marítima internacional entre a Europa e a América do Sul.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 09:32
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Legenda: Entorpecentes foram encontrados ocultos em uma estrutura externa do navio.
Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal apreendeu cerca de 43 kg de cocaína escondidos em um navio de bandeira estrangeira atracado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, na manhã de terça-feira (23). A droga foi localizada durante uma fiscalização de rotina e estava armazenada em um compartimento de difícil acesso na parte externa da embarcação.

Segundo a PF, o navio integra uma rota marítima internacional entre a Europa e a América do Sul. Antes de chegar ao Ceará, a embarcação havia feito escala na região Norte do Brasil e tinha como destino final um porto europeu.

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De acordo com a corporação, os entorpecentes foram encontrados ocultos em uma estrutura externa do navio, estratégia frequentemente utilizada por organizações criminosas para tentar burlar inspeções e transportar drogas para outros países.

Combate ao tráfico internacional

A apreensão faz parte das ações de combate ao tráfico internacional de drogas realizadas pela Polícia Federal em portos brasileiros. O uso de embarcações comerciais para o envio de cocaína à Europa tem sido uma das principais modalidades exploradas por organizações criminosas.

A PF informou que as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo carregamento da droga e esclarecer como o entorpecente foi inserido na embarcação.

A ação reforça a vigilância nos portos do País e o enfrentamento às rotas utilizadas por grupos criminosos para o transporte internacional de drogas.

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