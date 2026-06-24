PF apreende 43 kg de cocaína escondidos em navio no Porto do Mucuripe

A Polícia Federal apreendeu cerca de 43 kg de cocaína escondidos em um navio de bandeira estrangeira atracado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, na manhã de terça-feira (23). A droga foi localizada durante uma fiscalização de rotina e estava armazenada em um compartimento de difícil acesso na parte externa da embarcação.

Segundo a PF, o navio integra uma rota marítima internacional entre a Europa e a América do Sul. Antes de chegar ao Ceará, a embarcação havia feito escala na região Norte do Brasil e tinha como destino final um porto europeu.

Veja também Segurança 80 kg de cocaína são apreendidos em navio no litoral do Ceará Segurança Homem é preso em Cascavel por usar IA para simular filha com câncer e receber doações

De acordo com a corporação, os entorpecentes foram encontrados ocultos em uma estrutura externa do navio, estratégia frequentemente utilizada por organizações criminosas para tentar burlar inspeções e transportar drogas para outros países.

Combate ao tráfico internacional

A apreensão faz parte das ações de combate ao tráfico internacional de drogas realizadas pela Polícia Federal em portos brasileiros. O uso de embarcações comerciais para o envio de cocaína à Europa tem sido uma das principais modalidades exploradas por organizações criminosas.

A PF informou que as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo carregamento da droga e esclarecer como o entorpecente foi inserido na embarcação.

A ação reforça a vigilância nos portos do País e o enfrentamento às rotas utilizadas por grupos criminosos para o transporte internacional de drogas.