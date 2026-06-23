Homem é preso em Cascavel por usar IA para simular filha com câncer e receber doações

Um homem de 35 anos foi preso nesta terça-feira (23), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, suspeito de utilizar recursos de inteligência artificial para aplicar golpes pela internet.

Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o homem criava conteúdos falsos na tentativa de sensibilizar a população a apoiar campanhas falsas.

Um dos materiais mais compartilhados mostrava ele, em uma foto manipulada, com uma criança em tratamento oncológico. O investigado alegava que aquela era a filha dele e necessitava de doações para custear o tratamento de uma suposta neoplasia maligna.

Porém, a Polícia descobriu que a menina vista na montagem é uma paciente residente no estado do Rio Grande do Sul, sem qualquer vínculo com o suspeito.

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Campanha falsa enganou moradores

Após obterem informações sobre a localização do suspeito, equipes da Polícia Civil se deslocaram até o bairro Bessalândia, em Cascavel, onde realizaram a captura.

Segundo a PCCE, a campanha falsa chegou a mobilizar diversos moradores da região, resultando até em vídeos de apoio à causa. Em depoimento, o suspeito confessou que recebia mais de R$ 200 por dia em doações.

O homem foi conduzido à unidade policial de Cascavel e autuado em flagrante pelo crime de estelionato.

"As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas e apurar a extensão dos prejuízos causados pela ação criminosa", informou a PCCE em comunicado à imprensa.