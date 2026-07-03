Eletricista morre após colisão entre dois caminhões no Crato, no Ceará

Vítima prestava serviço para a Enel Ceará.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 09:19 (Atualizado às 09:37)
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Legenda: O motorista de um dos veículos morreu no local.
Foto: Reprodução.

Um eletricista que prestava serviços para a Enel Ceará morreu após um acidente envolvendo dois caminhões na CE-292, no Crato, na região do Cariri, na tarde desta quinta-feira (2). Outros dois colaboradores ficaram feridos

A vítima foi identificada como Everton Leal Moraes, de 47 anos. Ele conduzia o caminhão de serviço na companhia de dois colegas, quando o veículo foi atingido por um caminhão guindaste desgovernado

Everton não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os outros funcionários foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Regional do Cariri. O motorista do caminhão guindaste não ficou ferido. 

As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da delegacia regional do Crato. 

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Enel lamenta

Em nota, a Enel Distribuição Ceará lamentou a morte do colaborador, que era contratado da empresa parceira AP Eletrolight. A Enel informou ainda que acompanha o ocorrido e está em contato com as famílias das vítimas para que seja prestado todo o apoio necessário. 

 

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