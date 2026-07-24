PM condenado por estuprar a enteada de 11 anos é preso em Teresina

A Polícia Civil do Piauí (PC-PI) prendeu o policial militar Joaquim Ferreira de Sousa Neto, condenado por estupro de vulnerável contra a própria enteada. A captura ocorreu nessa quinta-feira (23), em Teresina.
O réu tinha um mandado de prisão em aberto desde o início de junho e seguia foragido. Ele foi condenado a 17 anos e 8 meses de prisão pelo crime.
Segundo o g1, Joaquim só foi localizado após a Diretoria de Inteligência da corporação encontrar o automóvel dele em uma residência onde estava escondido, na capital.
O imóvel pertencia a um amigo da corporação, informou ao veículo o delegado Welder Melo, responsável pelo caso.
Crime ocorreu há sete anos
O caso chegou ao conhecimento da Polícia por meio de denúncia feita pela mãe da vítima, que na época tinha apenas 11 anos.
Após o crime, Joaquim tornou-se cadeirante ao sofrer um acidente de trânsito e foi transferido para a inatividade.
Informações da PC-CI apontam que, durante os últimos meses, ele deixou o município de Barras, onde o crime aconteceu, e passou a circular por diferentes cidades do Nordeste, incluindo Fortaleza e São Luís, no Maranhão.