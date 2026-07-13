Técnica de enfermagem é presa por tentativa de sequestro em maternidade no Piauí

Uma técnica de enfermagem foi presa por tentativa de sequestro na maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, no Piauí. A profissional tentou levar uma recém-nascida dentro de uma bolsa, mas foi impedida de sair por uma tia da criança, que percebeu a ação e denunciou a funcionária.

Câmeras de segurança registraram a tentativa de sequestro, ocorrida por volta das 13h40. Apesar de estar uniformizada, a técnica de enfermagem, identificada como Auricélia Rocha, estava de folga. Ela trabalhava na unidade de saúde há pouco mais de dois anos.

Como ocorreu a ação

Segundo as imagens, obtidas pelo "Fantástico", a mulher aparece com o bebê em um corredor do hospital. Ela teria dito para a família que levaria a criança para fazer exames, entre eles o teste do pezinho. No entanto, a tia da bebê estava esperando do lado de fora e percebeu uma movimentação suspeita da funcionária.

A técnica saiu da sala sem a criança, segurando uma bolsa preta grande. Logo depois, entrou em um banheiro e trocou de roupa. Ao perceber a situação, a tia decidiu seguir Auricélia.

"Ela vai pro banheiro, eu já fico olhando aquela situação. Eu sinto que aquele negócio não tá certo", disse a tia da bebê, Daniela Beatriz.

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Assim que a técnica saiu do banheiro, a familiar da vítima a parou, puxou a bolsa e encontrou a sobrinha dentro dela.

"Quando eu puxo, a neném tá lá. Eu questiono: 'Mulher, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo com essa menina nessa bolsa?'. Eu já tiro a neném e saio pedindo socorro", revelou Daniela Beatriz.

A mulher denunciou a tentativa de sequestro para a gestão da maternidade e levou a vítima para um local seguro.

Investigação

Segundo o diretor administrativo e financeiro da Maternidade Dona Evangelina Rosa, José Alberto Alencar, "não houve falha na segurança" da unidade. Ele afirmou que a maternidade conta com leitores faciais, portas com controle por senhas e códigos, além de profissionais treinados para esse tipo de situação.

O delegado-geral da Polícia Civil, Luccy Keiko, informou que o caso é investigado como tentativa de sequestro. A Justiça decretou a prisão preventiva de Auricélia.

A investigação aponta que a técnica foi internada em uma clínica psiquiátrica. No dia seguinte ao crime, policiais cumpriram o mandado de prisão após a alta médica da mulher.

A mãe da bebê tem 14 anos e contou que viveu momentos de tensão com a família ao saber da tentativa de sequestro. "Foi tudo ruim. Não vou esquecer nunca", disse a adolescente.