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Agente de trânsito acolhe e amamenta bebê de vítima de tentativa de feminicídio em Alagoas; assista

A profissional acalmou a criança em meio ao cenário de caos. O gesto foi elogiado nas redes sociais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Alagoas
Montagem de fotos mostra agente de trânsito segurando bebê no colo e em seguida amamentando.
Legenda: A agente de trânsito também é mãe.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O vídeo de uma agente de trânsito acalentando e amamentando um bebê de três meses durante uma ocorrência tem rendido centenas de reações positivas nas redes sociais. O momento foi registrado neste fim de semana na cidade de Delmiro Gouveia, em Alagoas.

Segundo a prefeitura do município, a agente Jamile Barros integrava uma equipe que foi acionada, inicialmente, para atender a uma situação de trânsito nas proximidades da avenida Caxangá. Porém, no local, os profissionais constataram que se tratava de uma tentativa de feminicídio.

Assista ao vídeo:

O bebê da vítima estava "bastante abalado" e "chorava sem parar" nos braços de familiares enquanto os agentes tomavam nota do caso. Sensibilizada com a situação, Jamile, que também é mãe, pegou a criança no colo e a amamentou, conseguindo acalmá-la em meio ao cenário de tensão.

O gesto, às vésperas do Dia das Mães, celebrado nesse domingo (10), sensibilizou a todos e garantiu à agente de trânsito uma homenagem da prefeitura de Delmiro Gouveia. "Pelo gesto de humanidade, empatia e sensibilidade demonstrado", citou a gestão.

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"Que sensibilidade, que gesto lindo. Admirável sua atitude. Por mais pessoas assim no mundo. Só quem é mãe entende esse gesto", compartilhou outra.

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