Agente de trânsito acolhe e amamenta bebê de vítima de tentativa de feminicídio em Alagoas; assista

O vídeo de uma agente de trânsito acalentando e amamentando um bebê de três meses durante uma ocorrência tem rendido centenas de reações positivas nas redes sociais. O momento foi registrado neste fim de semana na cidade de Delmiro Gouveia, em Alagoas.

Segundo a prefeitura do município, a agente Jamile Barros integrava uma equipe que foi acionada, inicialmente, para atender a uma situação de trânsito nas proximidades da avenida Caxangá. Porém, no local, os profissionais constataram que se tratava de uma tentativa de feminicídio.

Assista ao vídeo:

O bebê da vítima estava "bastante abalado" e "chorava sem parar" nos braços de familiares enquanto os agentes tomavam nota do caso. Sensibilizada com a situação, Jamile, que também é mãe, pegou a criança no colo e a amamentou, conseguindo acalmá-la em meio ao cenário de tensão.

O gesto, às vésperas do Dia das Mães, celebrado nesse domingo (10), sensibilizou a todos e garantiu à agente de trânsito uma homenagem da prefeitura de Delmiro Gouveia. "Pelo gesto de humanidade, empatia e sensibilidade demonstrado", citou a gestão.

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Atitude repercutiu nas redes sociais

Nos comentários da publicação da prefeitura, internautas elogiaram a atitude da servidora. "Instinto, puro instinto. Como pediatra, eu nunca recomendaria, mas, aqui, a gente está vendo uma irmã dando suporte à outra. Quem é mãe e já amamentou sabe que esse instinto grita mais do que qualquer ruído. Achei muito emocionante", escreveu uma.

"Que sensibilidade, que gesto lindo. Admirável sua atitude. Por mais pessoas assim no mundo. Só quem é mãe entende esse gesto", compartilhou outra.