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Turista tem reação alérgica e morre após comer caranguejo em praia de Alagoas

Eryvelton Gomes tinha alergia a camarão, mas não sabia de restrições com outros frutos do mar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Alagoas
Imagem de turista que teve reação alérgica e morreu após comer caranguejo em praia de Alagoas.
Legenda: Equipes médicas tentaram reanimar o turista por cerca de 40 minutos.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Um turista do Mato Grosso teve uma reação alérgica e faleceu logo após comer um caranguejo na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, município de Alagoas. O caso ocorreu com o cabeleireiro Eryvelton Gomes, de 34 anos, nesta terça-feira (6). 

Morador de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, ele passou mal poucos minutos após consumir o fruto do mar ainda na praia. Conforme o g1, Eryvelton tinha alergia a camarão, mas acreditava que não teria problemas ao ingerir caranguejo.

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No local, os familiares acionaram os socorristas, que fizeram os primeiros atendimentos no local. Porém, eles não tinham nenhum medicamento antialérgico, apenas oxigênio.

Devido à gravidade do quadro de Eryvelton, ele precisou ser levado com urgência para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Apesar de as equipes médicas tentarem reanimá-lo por cerca de 40 minutos, ele não resistiu.

Homenagem após morte

Alguns momentos antes do ocorrido, o marido de Eryvelton publicou um vídeo nas redes sociais, em que mostra o turista consumindo o caranguejo ao lado da família. 

Após a confirmação do óbito, o companheiro fez uma homenagem. "Em todos os registros, você está sorrindo e feliz. É assim que quero te levar em meu coração para sempre", publicou.

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