Pai é preso após gastar R$ 113 mil do tratamento de saúde do filho em apostas

Dos R$ 113 mil arrecadados em campanhas solidárias para tratamento de saúde do filho, o pequeno Noah Gabriel, restaram apenas R$ 300 na conta de João Victor dos Santos Oliveira, pai da criança.

O homem foi preso na última sexta-feira (13) suspeito de desviar dinheiro para uso em apostas virtuais. O caso aconteceu em Murici, interior de Alagoas.

A Polícia Civil do Estado alega que o dinheiro foi levantado após a criança, então com 1 ano e 5 meses, contrair pneumonia, ter o quadro agravado e, em decorrência das complicações, sofrer amputação dos membros superiores e inferiores.

De acordo com o g1, as campanhas realizadas pela família tinham como fim o custeio do tratamento e de procedimentos médicos necessários ao bebê. A conta bancária para receber as doações foi aberta em nome do pai, enquanto a mãe acompanhava o filho durante o período de internação.

A investigação aponta que João Victor evitava prestar contas e omitia informações da esposa.

Como a fraude foi descoberta

Foi quando a esposa solicitou recursos para viagem a São Paulo, como parte do processo de implantação de próteses, que a fraude desmoronou: havia apenas R$ 300 na conta do pai.

João Victor confessou o crime ao afirmar que destinava o dinheiro para aplicação em apostas virtuais, os conhecidos jogos de azar.

Ele citou outros dois motivos para o desvio financeiro: compra de entorpecentes, como maconha e cocaína; e locação de um veículo por período de 28 dias.

O inquérito policial aponta que o acusado agiu de forma deliberada para dilapidar os fundos de saúde da criança.

A promotora Ilda Regina, da Promotoria de Justiça de Murici, solicitou a prisão para garantir a ordem pública e impedir a continuidade de atos ilícitos envolvendo o sustento do vulnerável.

Por quais crimes o pai responderá

João Victor Oliveira responderá criminalmente pelos seguintes delitos:

Furto qualificado;

Estelionato contra vulnerável;

Abandono material.

A comunidade da Zona da Mata alagoana, que se mobilizou intensamente pelo caso, recebeu a notícia do caso com indignação.