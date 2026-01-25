Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pai é preso após gastar R$ 113 mil do tratamento de saúde do filho em apostas

João Victor dos Santos Oliveira responderá por furto, estelionato e abandono material.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Alagoas
Na imagem, uma pessoa segura um smartphone com as duas mãos, exibindo na tela o site de apostas online Betano. O polegar direito está posicionado sobre a tela, indicando o uso do aplicativo ou site. A interface mostra opções de jogos ao vivo, cassino e apostas esportivas, como uma partida entre Coritiba e Criciúma. Ao fundo, fora de foco, vê-se um teclado ou painel de controle com teclas iluminadas em diversas cores (verde, laranja, azul), sugerindo um ambiente tecnológico ou de estúdio. A iluminação é baixa, destacando o brilho da tela do celular.
Legenda: Desvio financeiro também aconteceu para compra de entorpecentes e locação de veículo.
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil.

Dos R$ 113 mil arrecadados em campanhas solidárias para tratamento de saúde do filho, o pequeno Noah Gabriel, restaram apenas R$ 300 na conta de João Victor dos Santos Oliveira, pai da criança.

O homem foi preso na última sexta-feira (13) suspeito de desviar dinheiro para uso em apostas virtuais. O caso aconteceu em Murici, interior de Alagoas.

A Polícia Civil do Estado alega que o dinheiro foi levantado após a criança, então com 1 ano e 5 meses, contrair pneumonia, ter o quadro agravado e, em decorrência das complicações, sofrer amputação dos membros superiores e inferiores. 

Veja também

teaser image
Alagoas

Idoso é declarado morto, volta a respirar, mas morre novamente horas depois, em Alagoas

teaser image
Alagoas

Adolescente detido tinha foto e CPF da mãe de psicóloga ameaçada após participar do vídeo de Felca

De acordo com o g1, as campanhas realizadas pela família tinham como fim o custeio do tratamento e de procedimentos médicos necessários ao bebê. A conta bancária para receber as doações foi aberta em nome do pai, enquanto a mãe acompanhava o filho durante o período de internação.

A investigação aponta que João Victor evitava prestar contas e omitia informações da esposa. 

Como a fraude foi descoberta

Foi quando a esposa solicitou recursos para viagem a São Paulo, como parte do processo de implantação de próteses, que a fraude desmoronou: havia apenas R$ 300 na conta do pai.

João Victor confessou o crime ao afirmar que destinava o dinheiro para aplicação em apostas virtuais, os conhecidos jogos de azar.

Ele citou outros dois motivos para o desvio financeiro: compra de entorpecentes, como maconha e cocaína; e locação de um veículo por período de 28 dias.

O inquérito policial aponta que o acusado agiu de forma deliberada para dilapidar os fundos de saúde da criança.

A promotora Ilda Regina, da Promotoria de Justiça de Murici, solicitou a prisão para garantir a ordem pública e impedir a continuidade de atos ilícitos envolvendo o sustento do vulnerável.

Por quais crimes o pai responderá

João Victor Oliveira responderá criminalmente pelos seguintes delitos:

  • Furto qualificado;
  • Estelionato contra vulnerável;
  • Abandono material.

A comunidade da Zona da Mata alagoana, que se mobilizou intensamente pelo caso, recebeu a notícia do caso com indignação.

Assuntos Relacionados
Dona Joana, com blusa verde e de bolinhas e rodeada da família, tem 116 anos
Alagoas

Alagoana de 116 anos pode ser a pessoa mais velha do mundo

Joana do Espírito Santo, moradora de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, nasceu em 1909

Redação
22 de Setembro de 2025
Entrada da Unidade de Pronto Atendimento UPA Dra Helenilda Veloso Pimentel Canales em Palmeiras dos Índios, Alagoas, destacando o atendimento 24h.
Alagoas

Idoso é declarado morto, volta a respirar, mas morre novamente horas depois, em Alagoas

Caso foi registrado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios

Paulo Roberto Maciel*
06 de Setembro de 2025
Detenção de adolescente em alagoas. A imagem dele está borrada por ser menor de idade
Alagoas

Adolescente detido tinha foto e CPF da mãe de psicóloga ameaçada após participar do vídeo de Felca

Ele também é suspeito de outros crimes, como estupro virtual, venda de material pornográfico infantil, apologia ao nazismo, ataque a pessoas em situação de rua e extorsão

Redação
31 de Agosto de 2025
Foto que contém Mário Araripe, Ilson Mateus e Maria das Graças Dias Branco
Negócios

Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região

Luciano Rodrigues
31 de Agosto de 2025
imagem mostra avião da latam taxiando no aeroporto de fortaleza
Igor Pires

Como a aviação regional pode aprender com o caso Parnaíba de atração de voos

Igor Pires
12 de Julho de 2025
Foto que contém locomotiva antiga da FTL, nas cores amarela e grená
Negócios

FTL quer devolver 3 mil km de malha no Nordeste para manter ferrovia entre Fortaleza e São Luís

O Diário do Nordeste fez uma entrevista exclusiva com o presidente da empresa responsável pelo trecho

Luciano Rodrigues
04 de Julho de 2025
Xameguinho faleceu aos 62 anos
É Hit

Morre sanfoneiro Xameguinho, parceiro musical de Kara Veia

Instrumentista estava em casa quando passou mal

Redação
30 de Junho de 2025
Criança nordestina viraliza na internet ao montar e 'adestrar' porco para ir à escola; veja vídeo
Alagoas

Criança nordestina viraliza na internet ao montar e 'adestrar' porco para ir à escola; veja vídeo

Gutinho Rocha contou que quer ser famoso para retribuir tudo o que os seus pais já fizeram por ele

Bergson Araujo Costa
31 de Maio de 2025
Advogado João Neto no tribunal do Poder Judiciário de Alagoas para matéria informando que OAB o suspendeu
País

Advogado João Neto, que já representou Pablo Marçal, é suspenso pela OAB; veja detalhes

O advogado criminalista já trabalhou com o também influenciado Pablo Marçal, na campanha eleitoral de 2024

Redação
13 de Maio de 2025
Caso Ana Beatriz: mãe de bebê encontrada morta em Alagoas é indiciada pela morte da filha
Alagoas

Caso Ana Beatriz: mãe de bebê encontrada morta em Alagoas é indiciada pela morte da filha

Eduarda de Oliveira vai responder por crimes como homicídio qualificado e ocultação de cadáver

Redação
08 de Maio de 2025