De Fortaleza para o topo: cearense é aprovada em Medicina na USP e Unicamp

Aos 20 anos, a cearense Maria Letícia de Oliveira Duarte alcançou um feito que é o sonho de milhares de estudantes brasileiros: a aprovação em Medicina em duas das instituições mais prestigiadas e concorridas do país, a USP-Fuvest (Universidade de São Paulo) e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Após a conquista dupla, já definiu seu destino e seguirá para a capital paulista para estudar na Universidade de São Paulo.

A jovem ficou sabendo dos bons resultados que teve na última quinta-feira (21), da Unicamp, e na sexta-feira (22), a aprovação no vestibular da USP.

Legenda: Ainda no Colégio Militar, Maria Letícia já se destacava por sua dedicação e boa notas. Foto: Arquivo pessoal

Maria Letícia é ex-aluna do Colégio Militar de Fortaleza, onde estudou do 6º ano do ensino fundamental até a conclusão do ensino médio. Descrita como uma estudante participativa e de boas notas, ela conta que o desejo de seguir a carreira médica não foi uma decisão de última hora.

"Veio na infância, sempre quis ser médica".

A escolha por prestar vestibulares em São Paulo começou a ganhar forma no segundo ano do ensino médio, incentivada por seus professores. O objetivo principal sempre foi a USP, atraída pelas oportunidades que a instituição oferece e pelo "brilho que a universidade sempre despertou em seus olhos".

Estratégia para aprovação

Após concluir o ensino médio em 2024 sem obter a aprovação imediata, Letícia não desanimou. Em 2025, matriculou-se no curso pré-vestibular Anglo Play, utilizando a base sólida que já trazia do Colégio Militar para focar naquelas matérias que considerava ser "suas fraquezas".

Veja sua estratégica para alcançar o resultado

Foco nas lacunas: dedicou-se a fortalecer conteúdos de História Antiga e Geografia Física, áreas em que sentia maior dificuldade.

dedicou-se a fortalecer conteúdos de História Antiga e Geografia Física, áreas em que sentia maior dificuldade. Prática exaustiva: resolveu provas antigas não só da USP e Unicamp, como também de diversas bancas do Brasil, como as universidades federais do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Rio de Janeiro (UERJ) e a própria Universidade Estadual do Ceará (Uece), para manter a bagagem e a motivação.

resolveu provas antigas não só da USP e Unicamp, como também de diversas bancas do Brasil, como as universidades federais do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Rio de Janeiro (UERJ) e a própria Universidade Estadual do Ceará (Uece), para manter a bagagem e a motivação. Resolução de discursivas: utilizou as aulas de habilidades específicas do cursinho para aprimorar suas respostas nas segundas fases.

Minha principal dificuldade foi tentar me manter motivada ao longo do ano, porque chegou um momento que minha quantidade de acertos tinha estagnado e isso me frustrava". Letícia Duarte estudante Medicina USP

Apoio familiar e futuro

Filha mais velha de três irmãs, Letícia conta com o apoio incondicional da família, que está empolgada com a conquista. A mudança para São Paulo está prevista para o final de fevereiro, e seus pais a acompanharão inicialmente para ajudar na transição. A jovem afirma também ter amigos na capital paulista, o que espera ser um ponto de auxílio na adaptação.

Embora ainda esteja iniciando a graduação, a futura médica já demonstra interesse pelas áreas de Neurologia e Psiquiatria. E para quem questiona se o Ceará perderá um talento, ela deixa em aberto a possibilidade de retorno: "talvez sim", diz ela sobre atuar em sua terra natal após formada.

Para outros estudantes que enfrentarão a maratona dos vestibulares mais difíceis do Brasil, Maria Letícia deixa uma mensagem simples, mas poderosa.