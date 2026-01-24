Wagner Moura tem apartamento de luxo em prédio histórico de Salvador
Ator mantém imóvel avaliado em cerca de R$ 2 milhões em edifício tombado na orla da cidade.
Mesmo vivendo atualmente em Los Angeles, nos Estados Unidos, Wagner Moura preserva uma forte ligação com Salvador, sua cidade natal. O ator é proprietário de um apartamento avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões no tradicional Edifício Oceania, construção tombada como patrimônio histórico desde 2008.
Localizado em frente ao Farol da Barra, um dos principais cartões-postais da capital baiana, o prédio é conhecido por sua arquitetura Art Déco e foi inaugurado em 1943. Os apartamentos do edifício contam com três quartos e cerca de 150 metros quadrados, além de vista privilegiada para o mar.
Foi nesse imóvel que Wagner recebeu o diretor Kleber Mendonça Filho, em agosto de 2022. O encontro foi decisivo para o convite que resultou no papel principal de “O Agente Secreto”, projeto que mais tarde rendeu ao ator uma indicação ao Oscar, além de outras nomeações conquistadas pelo longa.
O apartamento é o endereço escolhido por Wagner sempre que retorna a Salvador. O ator adquiriu o imóvel em 2010, segundo o Extra, e, antes de se mudar para o exterior em 2017, vivia com a esposa e os três filhos no Rio de Janeiro.
O Edifício Oceania também carrega um histórico de moradores ilustres. Nomes como Bono Vox, Pelé e Xuxa já se hospedaram no local. Outro residente famoso é Gilberto Gil, que utiliza parte da estrutura do prédio para sediar o tradicional Camarote Expresso 222, um dos mais disputados do Carnaval da Bahia.