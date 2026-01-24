Wagner Moura tem apartamento de luxo em prédio histórico de Salvador

Mesmo vivendo atualmente em Los Angeles, nos Estados Unidos, Wagner Moura preserva uma forte ligação com Salvador, sua cidade natal. O ator é proprietário de um apartamento avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões no tradicional Edifício Oceania, construção tombada como patrimônio histórico desde 2008.

Localizado em frente ao Farol da Barra, um dos principais cartões-postais da capital baiana, o prédio é conhecido por sua arquitetura Art Déco e foi inaugurado em 1943. Os apartamentos do edifício contam com três quartos e cerca de 150 metros quadrados, além de vista privilegiada para o mar.

Foi nesse imóvel que Wagner recebeu o diretor Kleber Mendonça Filho, em agosto de 2022. O encontro foi decisivo para o convite que resultou no papel principal de “O Agente Secreto”, projeto que mais tarde rendeu ao ator uma indicação ao Oscar, além de outras nomeações conquistadas pelo longa.

Veja também Verso 'Fiquei bem nervoso', diz Kleber Mendonça sobre indicações ao Oscar 2026 Verso Memes tomam conta da web após indicações de ‘O Agente Secreto’ ao Oscar; veja

O apartamento é o endereço escolhido por Wagner sempre que retorna a Salvador. O ator adquiriu o imóvel em 2010, segundo o Extra, e, antes de se mudar para o exterior em 2017, vivia com a esposa e os três filhos no Rio de Janeiro.

O Edifício Oceania também carrega um histórico de moradores ilustres. Nomes como Bono Vox, Pelé e Xuxa já se hospedaram no local. Outro residente famoso é Gilberto Gil, que utiliza parte da estrutura do prédio para sediar o tradicional Camarote Expresso 222, um dos mais disputados do Carnaval da Bahia.