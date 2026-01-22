Diário do Nordeste
'Fiquei bem nervoso', diz Kleber Mendonça sobre indicações ao Oscar 2026

Diretor disse que acompanhou com amigos a transmissão dos indicados.

Redação producaodiario@svm.com.br
Verso

O cineasta Kleber Mendonça Filho, 57, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (22), para agradecer o apoio do público após as quatro indicações brasileiras ao Oscar do filme "O Agente Secreto". O longa concorre nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Elenco", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Ator" pela atuação de Wagner Moura.

Em vídeo publicado nas redes, o diretor comemorou a repercussão das indicações e relatou como acompanhou o anúncio.

"Olá, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado por toda essa energia tão incrível que a gente está sentindo do público brasileiro para 'O Agente Secreto' e para essas quatro indicações. A gente estava até agora há pouco com vários amigos aqui, que ajudaram e fizeram parte do filme. Foi muito bom. Muito bom em termos. Fiquei bem nervoso, mas foi bom acompanhar ao vivo a transmissão”, afirmou.

Verso

Atriz cearense de ‘O Agente Secreto’ celebra indicação ao Oscar: ‘Dia especial para nós’

Verso

Veja onde assistir 'O Agente Secreto', indicado ao Oscar 2026, nos cinemas em Fortaleza

Na sequência, Kleber agradeceu às distribuidoras Neon e Vitrine Filmes pelo trabalho de lançamento do longa e destacou o desempenho de público. Segundo o diretor, no dia anterior (21) ele soube que o filme ultrapassou 1,5 milhão de espectadores.

O cineasta também elogiou a atuação de Wagner Moura e revelou onde o ator estava no momento em que soube da indicação ao Oscar. “Quero também agradecer e mandar um grande abraço para o Wagner Moura, que estava no avião quando ele soube da informação que está indicado ao Oscar de Melhor Ator”, contou.

Ao comentar o contexto histórico das indicações, Kleber situou o filme dentro da trajetória recente do cinema nacional. “Esse filme está vindo um ano depois do 'Ainda Estou Aqui', do Walter Salles, e tem quatro indicações que é a mesma quantidade de indicações que o Cidade de Deus, do Fernando Meirelles e da Catia Lund conseguiu em 2003”, relembrou.

Cineasta exalta Recife

Para o diretor, a relevância de "O Agente Secreto" vai além do reconhecimento internacional. “Quero lembrar uma coisa: 'O Agente Secreto' é uma combinação de muitas outras coisas, por exemplo, de vir de uma cidade que é o Recife, que tem um talento muito natural, nato para a cultura, para a literatura, para o teatro, para a música e, claro, para o cinema”, disse.

Kleber destacou ainda que o longa é resultado de um processo coletivo e de uma tradição cinematográfica construída ao longo do tempo. “O Agente Secreto não surgiu esse ano, é fruto de muitos outros filmes. Não só os filmes que eu já fiz, mas o filme também não existiria sem 'Amarelo Manga', de Cláudio Assis, por exemplo*, afirmou, acrescentando que a produção também é consequência de políticas públicas que investem “na identidade do próprio país”.

O diretor reforçou a importância do investimento em cultura e do contato com produções nacionais e internacionais.

Ver filmes de outros países é também parte do que nós somos. Eu fui construído vendo filmes do mundo inteiro e, claro, também de Hollywood, mas você vê filmes brasileiros, você vê a produção artística brasileira é de extrema importância e o Brasil é um dos países que utiliza de maneira inteligente o investimento público em seus produtos culturais”
Kleber Mendonça Filho
cineasta

Ao final do vídeo, Kleber Mendonça Filho voltou a agradecer ao público pelo apoio ao longo da temporada de premiações. “Um grande abraço para todo mundo que tenha acompanhado a trajetória de 'O Agente Secreto' desde maio no Festival de Cannes. Estamos aí. Estou muito feliz com esse dia de hoje e um grande beijo para vocês”, concluiu.

