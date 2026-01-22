Veja onde assistir 'O Agente Secreto', indicado ao Oscar 2026, nos cinemas em Fortaleza

Indicado nesta quinta-feira (22) ao Oscar 2026 em quatro categorias, o filme pernambucano "O Agente Secreto", está há mais de dois meses em cartaz nos cinemas do Brasil e já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de espectadores. O longa segue em exibição em Fortaleza, no Ceará, em oito salas.

Premiado no Critics Choice Awards e no Globo de Ouro, o filme do diretor Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, concorre à maior premiação do cinema mundial nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco, e Melhor Ator (Wagner Moura).

Onde assistir 'O Agente Secreto' em Fortaleza?

22/01 a 28/01

Centerplex Messejana: 20h30;

Centerplex Via Sul: 20h45;

Cinemas Benfica: 15h40, 18h40;

Cinepólis Jóquei Fortaleza: 20h45;

Cinepólis RioMar: 20h45;

Cinepólis RioMar Kennedy: 20h30;

Kinoplex North Shopping: 17h20;

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza: 14h25, 17h35, 20h45.

*Horários válidos para todos os dias.

Fonte: Ingresso.com

Indicações ao Oscar

"O Agente Secreto" empatou com as indicações de "Cidade de Deus", filme de 2004 que até então detinha o recorde brasileiro.

O feito de Wagner Moura, no entanto, é inédito: o ator baiano é o primeiro brasileiro a ser indicado na categoria Melhor Ator do Oscar.

Com esta indicação, o artista ainda alcançou mais um ineditismo, pois é o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator; o primeiro a ter vencido o Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Filme de Drama; e o primeiro a vencer como Melhor Ator no Festival de Cannes.